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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۳۹

مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

کتاب "این جمعه تعطیل نیست" توسط حوزه هنری استان منتشر می شود

کتاب "این جمعه تعطیل نیست" توسط حوزه هنری استان منتشر می شود

یاسوج- مسئول دفتر فرهنگ ومطالعات پایداری حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد گفت: کتاب"این جمعه تعطیل نیست" خاطرات رمضان جمعه نژاد از مبارزین انقلابی استان در مناطق کردستان به زودی منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهربانو پاک نژاد افزود:  این کتاب شامل خاطرات یکی از مبارزین انقلابی کهگیلویه و بویراحمد در کردستان است که از زمان شکل گیری جنگهای نامنظم توسط دکتر مصطفی چمران به اردوگاه این ستاد می پیوند.

وی بیان داشت: این رزمنده تا پایان جنگ تحمیلی به عنوان یک چریک در قالب شناسایی و ضربت ایفای نقش می کند و چندین مرتبه مجروح شده و بارها اسیر می شود که با درایت و هوشیاری خود را از چنگ کومله نجات می دهد.

پاک نژاد افزود: این کتاب ۴۳۰ صفحه ای و با قطع رقعی توسط "مهران مظفری" و "سحر شریفی" گردآوری و تدوین شده است.

وی اظهار داشت: این کتاب به صورت مشارکتی توسط حوزه هنری استان با ستاد کنگره سرداران و ۱۸۸۰ شهید استان توسط انتشارات فتح دنا و چاپخانه نودا به چاپ می رسد.

کد مطلب 4409423

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