آئین آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان نونهالان اسلام برگزار شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک سرمایه، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید، صبح روز اول مهرماه در دبستان پسرانه نونهالان اسلام در منطقه ۱۷ شهر تهران و با حضور دکتر علیرضا اکبری، رئیس هیات مدیره بانک سرمایه، برگزار شد.
در این مراسم دکتر اکبری در سخنانی کوتاه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از دانش آموزان عزیز خواست با تلاش و کوشش به وظیفه اصلی خود که همان درس خواندن است بپردازند و با کسب آموزش و مهارتهای لازم به منظور ساختن آیندهای روشن برای ایران اسلامی و حفظ این امانت بزرگ که به لطف مجاهدت ایثارگران جنگ تحمیلی به دست نسلهای بعدی رسیده، از دل و جان بکوشند.
شایان ذکر است این مراسم با تقدیم هدایایی به دانش آموزان مدرسه پسرانه نونهالان اسلام توسط دکتر اکبری و سایر مسئولان مدرسه به پایان رسید.
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