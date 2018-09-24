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۲ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۰

با حضور رئیس هیات مدیره بانک سرمایه؛

آئین آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان نونهالان اسلام برگزار شد

آئین آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان نونهالان اسلام برگزار شد

مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با حضور دکتر علیرضا اکبری، رئیس هیات مدیره بانک سرمایه، در دبستان پسرانه نونهالان اسلام برگزار شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک سرمایه، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید، صبح روز اول مهرماه در دبستان پسرانه نونهالان اسلام در منطقه ۱۷ شهر تهران و با حضور دکتر علیرضا اکبری، رئیس هیات مدیره بانک سرمایه، برگزار شد.

در این مراسم دکتر اکبری در سخنانی کوتاه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس از دانش آموزان عزیز خواست با تلاش و کوشش به وظیفه اصلی خود که همان درس خواندن است بپردازند و با کسب آموزش و مهارت‌های لازم به منظور ساختن آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی و حفظ این امانت بزرگ که به لطف مجاهدت ایثارگران جنگ تحمیلی به دست نسل‌های بعدی رسیده، از دل و جان بکوشند.

شایان ذکر است این مراسم با تقدیم هدایایی به دانش آموزان مدرسه پسرانه نونهالان اسلام توسط دکتر اکبری و سایر مسئولان مدرسه به پایان رسید.

کد مطلب 4410410

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