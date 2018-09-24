حسن کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با حضور ۱۳هزار و ۱۰۰ دانشآموز از اقصی نقاط دامغان آغاز شد، تأکید کرد: ۱۰۲ مدرسه و ۵۲۰ کلاس درس میزبان این دانشآموزان خواهد بود، همچنین ۲۱۴ دستگاه مینیبوس و خودرو شخصی و تاکسی وظیفه حملونقل محصلان را بر عهده خواهند داشت.
وی افزود: از مجموع ۲۱۴ خودروی نقلیه، ۶۹ دستگاه مینیبوس، ۱۲۳ دستگاه خودرو شخصی و ۲۳ دستگاه دیگر را تاکسی درونشهری تشکیل میدهد که در اختیار چهار هزار دانشآموز متقاضی سرویس ایاب و ذهاب قرار خواهند گرفت.
وجود ۱۱ مدرسه هیئتامنایی در دامغان
مدیر آموزشوپرورش دامغان بابیان اینکه سازماندهی و نظارت بر سرویسدهی ایاب و ذهاب دانشآموزان با تشکیل کارگروه ماده ۱۸ با حضور نماینده فرماندار، سازمانهای حملونقل شهرداری، پلیس راهور، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، نماینده انجمن اولیاء و مربیان و آموزشوپرورش انجامشده است، تأکید کرد: در این کارگروه سعی شده تا نگرانیهای پیرامون ایاب و ذهاب دانشآموزان به حداقل برسد.
کاتبی در پاسخ به سؤالی درباره تعداد مدارس هیئتامنایی نیز توضیح داد: دامغان ۱۱مدرسه هیئتامنایی دارد که شهریه آنها نسبت به سال گذشته هشتتا ۱۱ درصد گرانتر شده است همچنین ۲۱ مرکز پیشدبستانی نیز در این شهرستان فعالیت دارند.
وی درباره جایگزینی نیروهای بازنشسته نیز افزود: در سال تحصیلی جدید ۴۰ نفر از فرهنگیان به درجه بازنشستگی نائل آمدند و برای جایگزینی این تعداد فرهنگی از نیروهای جدید شامل انتقالی و ... استفادهشده است.
ضرورت تخصیص اعتبارات نوسازی مدارس
دبیر شورای آموزشوپرورش دامغان در ادامه ضمن بیان اینکه هشت آموزشگاه شهرستان برای سال تحصیلی جدید مجبور به جابجایی شدهاند، تأکید کرد: کار تعدیل، تجهیزات، خرید تجهیزات، و توزیع تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی برای این مدارس انجام شده است.
کاتبی درباره مدارس فرسوده دامغان نیز، توضیح داد: ۳۸ درصد از مدارس شهرستان غیر مقاوم هستند و برای نوسازی و تعمیر آنها نیازمند اعتبارات هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تخصیص اعتبارات لازم باشیم.
نظر شما