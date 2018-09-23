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۲ مهر ۱۳۹۷، ۰:۱۴

والیبال قهرمانی جهان؛

هفت پله سقوط برای والیبال ایران/ شاگردان کولاکوویچ سیزدهم شدند

هفت پله سقوط برای والیبال ایران/ شاگردان کولاکوویچ سیزدهم شدند

تیم ملی والیبال ایران با کسب عنوان سیزدهمی با رقابت های والیبال قهرمانی جهان خداحافظی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم نوزدهمین دوره  رقابت های والیبال قهرمانی جهان به میزبانی صوفیه بلغارستان، ایستگاه آخر شاگردان ایگور کولاکوویچ بود. ملی پوشان ایران که شروع خوبی در مرحله نخست مسابقات و به میزبانی وارنا داشتند اما با ۳ شکست متوالی در مرحله دوم به کار خود پایان دادند تا صوفیه بلغارستان به کابوس آنها تبدیل شود.

تیم ملی ایران با ۴ پیروزی، ۴ شکست و ۱۲ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی گروه G قرار گرفت و به همراه تیم های آرژانتین، استرالیا و فنلاند به مقام سیزدهمی مشترک رسید.

 تیم ملی والیبال ایران در دوره گذشته رقابت های قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۴ با هدایت کواچ عنوان ششمی را کسب کرد که بهترین نتیجه تاریخ والیبال ایران در رقابت های قهرمانی جهان بود.

کد مطلب 4410633
ساناز سلیمان آبادی

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