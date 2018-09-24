اجرای ۵ اثر در عمارت نوفل‌ لوشاتو/ شنبه ها هم تئاتر ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌ لوشاتو، نمایش«مثل شلوار جین آبی» به نویسندگی و کارگردانی احسان گودرزی و تهیه‌کنندگی رامبد جوان، پس از سه‌بار اجرا در سال‌های ۹۳و ۹۵ این‌بار در عمارت نوفل‌ لوشاتو اجرا می شود. این اثر نمایشی از تاریخ ۵ تا ۳۰ مهرماه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره یک روی صحنه می‌رود.

نمایش «مینیمالیست‌هایی برای کودکی» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر تاجیک از ۲ تا ۱۹ مهرماه ساعت ۱۸ در سالن شماره یک عمارت نوفل‌ لوشاتو روی صحنه می‌رود.

نمایش «گوریل» نیز به نویسندگی و کارگردانی مهدی رضایی و نمایش «قویتر» به نویسندگی آگوست استریندبرگ و کارگردانی نیما خطیب از ۸ تا ۲۹ مهرماه در سالن شماره ۲ روی صحنه می‌رود.

نمایش«دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟» به کارگردانی و نویسندگی فرشاد هاشمی از ۱۲ مهر ساعت ۱۸:۳۰ به صحنه می‌رود و اجرای آن تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

همچنین «حراج تئاتر» به کارگردانی سیامک صفری که از ۱۰ شهریور در روزهای شنبه اجراهای خود را آغاز کرده است تا ۲۵ اسفندماه روی صحنه می‌رود. این نمایش حاصل کارگاه‌های آموزشی سیامک صفری است.