جوامع محلی در الموت برای حفاظت از دریاچه اوان آموزش دیدند

زین العابدین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:در راستای ارتقای دانش زیست محیطی جوامع بومی حاشیه این تالاب و مشارکت هر چه مؤثر آنان در حفاظت از دریاچه اوان و بهره مندی مثمر از توان فیزیکی و اکولوژیکی این منطقه، آموزش محلی جوامع دریاچه اوان با حضور مدرسان و تسهیل گرانی از جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در محل مسجد روستای اوان برگزار شد.

وی اضافه کرد: این دوره آموزشی با شرکت مردم روستاهای اوان و وربن، سازمان های مردم نهاد و سازمان های فعال محیط زیستی منطقه الموت برگزار شد.

رئیس اداره آموزش حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: در این دوره آموزشی اهالی و مجموعه های مردم نهاد منطقه با حضور در این فرآیند آموزشی با مباحث و موضوعات محیط زیست تالاب اوان، ارزش ها و اهمیت اکولوژیکی، اقتصادی، گردشگری، زیستگاهی آشنا شدند.

رستمی اظهارداشت: این دوره آموزشی با هدف توانمند سازی جوامع محلی برای مشارکت در حفاظت از تالاب اوان به مدت یک روز برگزار شد و شرکت کنندگان با آخرین فنون و تکنیک های تسهیل گری و مشارکت جوامع بومی و محلی برای حفاظت از زیست بوم های تالابی آشنا شدند.

وی یادآورشد: در این دوره آموزشی که با روش تسهیل گری و مشارکت فعال روستاییان همراه بود، روستاییان حاضر در جلسه به شش گروه پنج نفره تقسیم شده و به ارائه مشکلات و راهکارهادرقالب درخت مشکلات پرداخته و مباحث مطروحه توسط مدرسان جمع بندی و راه حل های جامع برای برای ریشه یابی و حل معضلات زیست محیطی حاشیه این دریاچه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.