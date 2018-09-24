۵۰۰حلقه چاه آب بخش صنعت خراسان رضوی مجهز به کنتور هوشمند شده است

به گزارش خبرنگارمهر،غلامرضا ممدوحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:باتوجه به اینکه با خشکسالی نمی‌توان مقابله کرد لذا بایستی سازگاری با خشکسالی را مد نظر قرار بدهیم و در تمامی زمینه ها مدیریت مصرف را اعمال کنیم.

وی افزود:در خصوص سازگاری با کم آبی دستور العمل‌های ابلاغی از طریق وزارت کشور و وزارت نیرو ابلاغ شده، که اقدامات بسیاری در این خصوص انجام شده است و با توجه به اینکه عمده مصرف آب در حوزه کشاورزی است، از این جهت یکی از موارد بسیار مهم اضافه برداشت از چاه‌های مجاز کشاورزی است که هم‌اکنون با استفاده از کنتورهای هوشمند بسیاری از مصارف این بخش کنترل شده است.

مدیرحفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان خراسان رضوی ادامه داد: یکی از ابزارهای مدیرت مصرف کنتور هوشمند است که در حال حاضر اکثر چاه‌های کشاورزی برقی استان خراسان مجهز به کنتور هوشمند شده است. از این جهت با توجه به اینکه در نصب کنتورهای هوشمند در کشور پیشرو هستیم هم‌اکنون بروزرسانی این سیستم‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی تاکید کرد:هم‌اکنون پروژه بروزرسانی کنتورهای هوشمند در استان خراسان در حال اجراست از این جهت کشاورزان باید ابتدا تاییدیه صحت سنجی و درستی کارکرد کنتور خود را ارائه تا بتوان مدیریت مصرف درستی در بخش کشاورزی اعمال نمود.

ممدوحی تصریح کرد: شرکت‌های آبفا نیز باید مدیریت برداشت از آب‌های زیر زمینی را ارائه دهند، و باتوجه به اینکه شرکت‌های آبفا بر روی چاه‌های آب شرب کنتور داشته و آمار این کنتورهای برای مدیریت مصرف شرکت آبفا استفاده می‌شود لذا بایستی آمار بدست آمده هم بصورت لحظه ای در اختیار شرکت آب منطقه‌ای قرارگیرد تا بتوان مدیریت درستی برمنابع آبی داشت.

وی بیان کرد: در خصوص مدیریت مصارف آب در بخش صنعت و خدمات نیزخوشبختانه با همکاری که با سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته هم‌اکنون چاه‌های با مصارف صنعتی در حال کنتور گذاری است و با اقداماتی که در حال حاضر انجام شده تا کنون بیش از ۵۰۰ حلقه از چاه‌های بخش صنعت مجهز به کنتورهوشمند شده است.

وی گفت:در بخش خدمات مانند فضای سبز شهرداری‌ها، شهرداری‌ها موظف شده‌اند ۳۰درصد از مصارف خود را کاهش دهند و همچنین با همکاری شهرداری، تمام چاه‌های شهرداری مجهز به کنتور هوشمند شده است.