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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷

در پژوهشگاه فرهنگ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

نشست رونمایی و نقد کتاب «تورات، انجیل و قرآن» برگزار می‌شود

نشست رونمایی و نقد کتاب «تورات، انجیل و قرآن» برگزار می‌شود

نشست رونمایی و نقد کتاب «تورات، انجیل و قرآن؛ سه کتاب دو شهر و یک داستان» در پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و نقد کتاب «تورات، انجیل و قرآن؛ سه کتاب دو شهر و یک داستان» با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و انجمن علمی ترجمه و زبان‌های خارجی حوزه علمیه در پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

 نشست کتاب «تورات، انجیل و قرآن، سه کتاب دو شهر و یک داستان» با حضور مولف کتاب پروفسور «آنتون وسلز» و ناقدان «فروغ پارسا»، «سعید عدالت نژاد» و «لیلا هوشنگی» برگزار خواهد شد.

این نشست روز شنبه ۱۴ مهر ۹۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 4411036
مهرنوش محمدزاده

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