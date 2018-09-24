به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و نقد کتاب «تورات، انجیل و قرآن؛ سه کتاب دو شهر و یک داستان» با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و انجمن علمی ترجمه و زبان‌های خارجی حوزه علمیه در پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

نشست کتاب «تورات، انجیل و قرآن، سه کتاب دو شهر و یک داستان» با حضور مولف کتاب پروفسور «آنتون وسلز» و ناقدان «فروغ پارسا»، «سعید عدالت نژاد» و «لیلا هوشنگی» برگزار خواهد شد.

این نشست روز شنبه ۱۴ مهر ۹۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.