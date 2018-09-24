به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، محمود اسعدی دبیر نمایشگاه «قاب تجلی» درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف از برگزاری نمایشگاه «قاب تجلی» تداوم حرکت و جریان اصیل و اساسی انتخاب چهره ماندگار در کشور است. در دو دهه اخیر فرصتی فراهم شد تا بهترین شخصیت‌های صاحب سبک در هنرهای تجسمی به عنوان چهره ماندگار معرفی شوند و برپایی این نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا آثار این هنرمندان شاخص به نمایش عموم گذاشته شود تا فرصت آشنایی همه اقشار جامعه به ویژه جوانان با آثار آنها فراهم شود.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه که توسط ماهنامه چهره‌های ماندگار و خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، آثاری از محمود فرشچیان، محمد احصایی، غلامحسین امیرخانی، نصرالله افجه‌ای، جلیل رسولی، یدالله کابلی، کیخسرو خروش، محمدحسین حلیمی، محمد سلحشور، عباس اخوین، علی‌اکبر صادقی، حبیب‌الله آیت‌اللهی، عبدالصمد حاج صمدی، امیر احمد فلسفی، علی شیرازی، اسرافیل شیرچی، جواد بختیاری و عین الله صادق زاده در گالری استاد ممیز خانه هنرمندان ایران در معرض دید مخاطبان گذاشته می‌شود.

آیین افتتاحیه دومین نمایشگاه آثار چهره‌های ماندگار ایران با عنوان «قاب تجلی» جمعه ۶ مهرماه ساعت ۱۶ با حضور جمعی از چهره‌های نام‌آشنا و ماندگار کشور در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.