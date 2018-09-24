به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی حادثه تروریستی در اهواز که هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس صورت گرفت، پیامی صادر کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این حادثه تلخ و خونین که در مثلث آمریکایی، سعودی و صهیونیستی استکبار طراحی و توسط مزدوران آنها در مراسم مزیّن به نام هفته دفاع مقدس به انجام رسید، نشانه عمق ناتوانی، کینه توزی و دشمنی استکبار علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این حادثه تروریستی بار دیگر چهره دروغین استکبار و نوکران آن و مدعیان حقوق بشر را نمایان ساخت و سردمداران نابخرد استکبار و ایادی منطقه ای آنها باید بدانند؛ رشادت های ملت شهیدپرور این مرز و بوم در طول تاریخ انقلاب این واقعیت را به ثبت رسانده که عزم راسخ ملت انقلابی ایران هیچ‌گاه تسلیم این گونه جنایت ها و خباثت ها نشده و نخواهد شد وعناصر حقیر و بد طینت نتوانسته و نخواهند توانست خلل و خدشه ای بر استواری، ایمان، اقتدار و اراده مردم وارد کنند، بی‌شک شجره طیبه انقلاب اسلامی ایران را همواره خون پاک و مطهر شهیدان آبیاری کرده است، محکم‌تر و مقاوم‌تر خواهد شد.

در ادامه این پیام با تاکید بر اینکه اقتدار نیروهای مسلح و قدرت موشکی و دفاعی کشور، استکبار و ایادیش را آشفته کرده است، می افزاید؛ بی تردید اقتدار و امنیت کشور با اقدامات کور تروریستی خدشه‌دار نخواهد شد، آنچنان که انسجام و وحدت اقوام ایرانی، با این حادثه تقویت و دو چندان خواهد شد و هوشیاری نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی نیز صد چندان خواهد گردید.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این پیام ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک و تروریستی و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از هم وطنان عزیز به ملت ایران اسلامی و مردم شهیدپرور خوزستان که همواره و بویژه در دوران دفاع مقدس پایبندی خود را به نظام مقدس اسلامی و انقلابی به اثبات رسانیده اند، آورده است: دشمنان بدانند این نظام و انقلاب به پشتوانه ملت شهیدپرور و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و تحت توجهات حضرت ولی عصر( عج) محکم‌تر از قبل از آرمان‌های امام راحل و شهدا دفاع و دست هر متجاوزی را با عنایت خداوند متعال قطع خواهد کرد و بدون شک نیروهای مسلح پاسخ دندان شکنی به این جنایت تروریستی خواهند داد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار حسین اشتری