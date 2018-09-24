عدم پذیرش دانشجویان ایرانی خارج در دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به دنبال طرح مسائلی در خصوص حضور دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه با حضور دکتر سیدامیر محسن ضیایی معاون آموزشی به طرح مسائل خود پرداختند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این دیدار، از دغدغه دانشجویان برای حفظ جایگاه دانشکده دندانپزشکی در کشور ابراز خرسندی کرد و حرکت در مسیر استاندارد ها را دغدغه مشترک مسئولان و دانشجویان عنوان کرد.

وی گفت: بسیاری از مطالبات دانشجویان، به عنوان مطالبات دانشگاه در سطحی کلان تر در حال پیگیری است.

ضیایی افزود: گرچه جذب منابع مالی از طریق دانشجویان شهریه پرداز یک راهبرد در شرایط کمبود منابع مالی می تواند باشد که بر اساس قانون و ابلاغیه های بالادستی صورت می گیرد ولی تاکنون هیچ دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در نیمسال تحصیلی مهرماه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرش نشده است و برای پذیرش آنها در نیمسال های تحصیلی آتی نیز تصمیمی اتخاذ نشده است.

وی مبنای پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را نخبگی عنوان کرد و اظهار داشت: در پذیرش دانشجویان در ظرفیت های دانشگاه بسیار حساس هستیم و به لحاظ علمی، گزینش و نظارت های جدی صورت می گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تکمیل درمانگاه خدماتی و آموزشی دربند را یکی از راهکارهای اساسی برای ایجاد فضای مناسب تر آموزشی دانست که به زودی به مرحله نهایی می رسد.

وی همچنین از تلاش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای جذب اعضای هیأت علمی جدید از بین نخبگان و ستارگان علمی در دانشکده دندانپزشکی خبر داد.

ضیایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز دانشجویان در فرآیند آموزشی را از اولویت های مهمی دانست که معاونت آموزشی دانشگاه آن را پیگیری می کند و خطاب به دانشجویان تأکید کرد: مطالبات علمی و آموزشی دانشجویان در اسرع وقت رسیدگی و نتیجه آن اعلام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سطح علمی استادان و همچنین امکانات آموزشی دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه را در سطح کشور کم نظیر و بی نظیر توصیف کرد و ادامه داد: این کیفیت موجب حساسیت دانشجویان شده است و دانشگاه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا این سطح کیفی حفظ شود.

دانشجویان در دیدار مشترک با معاون آموزشی و معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، حفظ رتبه اول آموزشی و مرتبه والای علمی دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه را مهمترین دغدغه خود عنوان کردند.

نمایندگان دانشجویان در این دیدار خواستار توسعه زیرساخت های آموزشی و حرکت در مسیر استانداردها شدند. حضور دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و احتمال افت کیفیت تحصیلی از دیگر دغدغه های دانشجویان بود.