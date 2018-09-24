به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان گلستان، حجت‌الاسلام علی رضایی اظهار کرد: برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی با بالا بردن سرانه مطالعه گروه‌های هدف، این افراد را با کتاب‌هایی آموزنده آشنا می‌کند که می‌تواند تأثیر بسزایی در زندگی شخصی آن‌ها داشته باشد.

وی افزود: کتاب آچار به دست طلایی نوشته حاج عباس باقری از رزمنده‌های جنگ حق علیه باطل منبع مسابقه کتاب‌خوانی از طرف اداره کل فرهنگی تربیتی سازمان زندان‌های کشور بود که در زندان‌های استان با حضور مددجویان مشتاق کتاب‌خوانی برگزار شد.

رضایی تصریح کرد: خاطرات حاج عباسعلی باقری از جبهه‌های جنگ می‌تواند درسی آموزنده برای همگان باشد آن‌قدر که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) درباره آن نظر بسیار مساعد داشتند و تقدیر کردند.

وی افزود: برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی علاوه بر اینکه سرانه مطالعه گروه‌های هدف را بالا می‌برد این افراد را با کتاب‌هایی آشنا می‌کند که آموزنده است و مؤثر است و کتاب آچار به دست طلایی معرفی‌شده از سوی سازمان زندان‌های کشور یکی از آن کتاب‌هاست.