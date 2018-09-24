منتظر انتخاب «مودریچ» به عنوان بهترین بازیکن سال فیفا باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، از بین لوکا مودریچ، کریستیانو رونالدو و محمد صلاح امشب یک نفر برنده عنوان بهترین بازیکن سال فیفا خواهد شد. مراسمی که در لندن برگزار خواهد شد و در آن بهترین بازیکن با رای هواداران، سرمربیان تیم‌های ملی، کاپیتان‌های تیم‌های ملی و خبرنگاران انتخاب خواهد شد.

این طور که به نظر می‌رسد بیشترین شانس برای رسیدن به این عنوان مربوط به لوکا مودریچ است که پیش از این توانسته عنوان بهترین بازیکن جام جهانی و بهترین بازیکن سال یوفا را هم از آن خودش کند؛ پیش‌بینی‌ای که غیبت رونالدو در این مراسم به آن دامن زده است.

پیش از این هم در مراسمی که در موناکو برگزار شد رونالدو غیبت داشت و بعد از انتخاب شدن مودریچ مطبوعات نوشتند رونالدو می‌دانسته انتخاب نخواهد شد و عنوان بهترین به مودریچ خواهد رسید. این سناریو اما دوباره تکرار شده است و فقط مانده اعلام رسمی نام ستاره کروات.

به غیر از رونالدو، مسی هم در این مراسم حاضر نخواهد بود، البته که ستاره آرژانتینی به دلیل حضور نداشتن در بین کاندیداهای نهایی این تصمیم را گرفته است، اما درباره رونالدو انتظار می‌رفت در لندن حاضر شود. این در حالی است که عنوان بهترین بازیکن سال هم تا پیش از این به طور مداوم بین رونالدو و مسی در حال تقسیم شدن بوده است اما به نظر قرار است ستاره کروات به این روند پایان دهد.

در شرایطی که ستاره پرتغالی در این مراسم غایب است، مطبوعات و رسانه‌ها شانس لوکا مودریچ را بیشتر از محمد صلاح می‌دانند و معتقدند او به عنوان بهترین انتخاب خواهد شد. بخصوص اینکه تیم ملی کشورش به فینال جام جهانی رسیده، خودش به عنوان بهترین بازیکن سال یوفا و بهترین بازیکن روسیه ۲۰۱۸ انتخاب شده و از طرفی رئال هم توانسته با درخشش او قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را برای سومین بار پیاپی به دست آورد.