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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

انتصاب ۴ مدیر جدید در چهارمحال و بختیاری

انتصاب ۴ مدیر جدید در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری در احکام جداگانه ای چهار مدیر ستادی این استان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل  روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی در حکمی سامیه اعلایی را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.

وی همچنین داود علی مرادی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لردگان و محمدرضا خلیلیان را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بروجن معرفی کرد.

عباسی در حکم دیگری هوشنگ امانی را به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی شهرستان بروجن منصوب کرد.

کد مطلب 4411463

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