انتصاب ۴ مدیر جدید در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی در حکمی سامیه اعلایی را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.



وی همچنین داود علی مرادی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لردگان و محمدرضا خلیلیان را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بروجن معرفی کرد.



عباسی در حکم دیگری هوشنگ امانی را به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی شهرستان بروجن منصوب کرد.