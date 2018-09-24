هر سال ۳۰ کتاب در حوزه دفاع مقدس در قزوین منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان بسیج رسانه استان قزوین به مناسبت هفته دفاع مقدس روز دوشنبه با مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس دیدار و گفتگو کردند.

سرهنگ مهدی طاهرخانی در این دیدار گفت: در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی باید بتوانیم بخشی از دستاوردهای ارزشمند این رویداد تاریخی را به نسل جوان منتقل کنیم.

وی افزود: تاریخ انقلاب جاودانه است و هرگز فراموش نخواهد شد و اگر آثار شهدا را تا نیم قرن بازنشر و یا منتشر کنیم بازهم مسایل زیادی برای گفتن هست.

طاهرخانی یادآورشد:مدافعان حرم، حججی ها و محمد طاهای ۴ ساله همه پیام عاشورا و نهضت اسلامی را بازگو می کنند و ما نیز وظیفه داریم لایه های پنهان دفاع مقدس را بسرعت به دیگران و نسل جوان منتقل کنیم تا به فراموشی سپرده نشود و ماندگار بماند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین بیان کرد: نباید بگذاریم غبار فراموشی روی خاطرات و آثار شهدا بنشیند وایثارگریها فراموش شود.

طاهرخانی افزود: دفاع مقدس نماد بارز شجاعت، ایثار و ایستادگی رزمندگان و شهداست و باید با کمک رسانه های متعهد و ارزشی این دستاوردها و نمادهای ماندگار به نسل جوان بازگو و منتقل شود.

وی گفت: لازم است خلاء های موجود جامعه با اطلاع رسانی مناسب رسانه ها جبران شود و در این میان استفاده از قلم شیوا برای بیان خاطرات، دست نوشته ها و وصایای شهدا ضروری است.

طاهرخانی اظهارداشت: در شرایط حساس کنونی باید همه پشت سر رهبری باشیم زیرا هرگاه به رهنمودهای ولایت عمل کردیم موفق بودیم.

وی اضافه کرد: در آستانه کنگره سه هزار شهید استان با کمک رسانه ها باید شهدا را به مردم معرفی کنیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین بیان کرد: ترویج ارزشهای دفاع مقدس همین تجمع مردم در عاشورا، محرم و اربعین است که هر کدام به نوعی نمود پیدا می کند لذا لازم است مراقب باشیم تا مراسم اربعین حسینی با تبلیغات سوء دشمن کم رنگ جلوه نکند.

طاهرخانی اضافه کرد: رسانه ها امروز در خط مقدم جبهه هستند و وظیفه دارند در شناسایی آسیب ها، تهدیدات و نقاط ضعف بخوبی عمل کنند و با روشنگری در مقابل توطئه دشمن بایستند.

وی یادآورشد: نقش بسیج رسانه مانند نیروهای عملیاتی در زمان جنگ است تا با کمک آنها بتوانیم درست تصمیم بگیریم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین گفت: در استان قزوین ۷۲ شهید گمنام داریم که یک شهید متعلق به محمدیه شناسایی شده است و در حال اولویت بندی برای ساخت المان شهدای گمنام هستیم.

وی اظهارداشت: در استان ۲۰۰ شهید مفقودالاثر داریم که هنوز خانواده هایشان چشم انتظارند و باید بهانها پاسخ روشنی بدهیم و تفحص ادامه یابد و در این میان لازم است یادمان شهدا نیز با سرعت ساخته شود.

طاهرخانی اضافه کرد: احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس و باغ موزه در استان ضروری است و با آغاز عملیات ساخت در صورت تامین اعتبار امیدواریم تا دو سال آینده این مرکز را آماده بهره برداری کنیم.

هر سال ۳۰ جلد کتاب دفاع مقدس منتشر می شود

وی اظهارداشت: از سوی اداره حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس هر سال ۳۰ جلد کتاب دفاع مقدس منتشر می شود و در آستانه کنگره سه هزار شهید استان نیز ۱۰ جلد کتاب آماده انتشار شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین تصریح کرد: تاکنون ۷۰ جلد کتاب در مورد شهدا در استان منتشر شده و ۲۰ جلد هم تا پایان امسال منتشر می شود که چند جلد آن در مورد بانوان است.

وی یادآورشد: این کتابها با محورهای دفاع مقدس، خاطرات رزمندگان، شهدا، ایثارگران، شعر، داستان، وصیت نامه، پایان نامه ها و آثار تجسمی است.

طاهرخانی اضافه کرد: برای نشر ارزشهای دفاع مقدس در مدارس و دانشگاهها برنامه های مدونی داریم و باور داریم که دستاوردهای دفاع مقدس باید در همه مقاطع تحصیلی تدریس شود.

وی از تعامل بیشتر با رسانه ها خبرداد و اظهارداشت: از هر ایده و روشی که بتواند دستاوردهای دفاع مقدس را بهتر بازگو کند استقبال می کنیم و آماده استفاده از نظر خبرنگاران برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس و رسیدن به اهداف تعیین شده هستیم.

طاهرخانی گفت: شهدا و رزمندگان مظلوم بوده و هستند و از رسانه ها انتظار داریم کمک کنند از این مظلومیت خارج شوند.

در ادامه این جلسه حاضران در خصوص سرمایه گذاری دفتر حفظ اثار در تولید محتوا و ساخت مستند از زندگی مدافعان حرم، برگزاری اردوی راهیان نور ویژه خبرنگاران، رفع محدودیت از انحصاری بودن ساخت و تولید محتوا در خصوص شهدا، دراختیار قراردادن آرشیو آثار شهدا، مطالبی بیان کردند.