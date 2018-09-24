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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۱

بروکسل به دیوان دادگستری‌اروپا از لهستان شکایت کرد

بروکسل به دیوان دادگستری‌اروپا از لهستان شکایت کرد

اتحادیه اروپا به دلیل نقض استقلال دادگاه‌ های لهستان از این کشور به دیوان دادگستری‌ اروپا شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که به دادگاه عالی این اتحادیه از لهستان شکایت کرده است.

کمیته اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیه امروز خود در این خصوص اعلام کرد که این اقدام را به دلیل نقض استقلال دادگاه‌ های این کشور و بازنشستگی اجباری قضات به انجام رسانده است.

بر این اساس، اتحادیه اروپا شکایت خود را از لهستان به دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ ارائه کرده است.

قانون جدید در لهستان سن بازنشستگی قضات را از ۷۰ سال به ۶۵ سال کاهش می دهد و به این ترتیب این امکان وجود دارد که ۲۷ کرسی از ۷۲ کرسی قضات به زور بازنشسته شوند.

کد مطلب 4411506

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