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۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

جان بولتون با همتای روس خود دیدار می کند

جان بولتون با همتای روس خود دیدار می کند

یک منبع دیپلماتیک از دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا با همتای روسی خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که «نیکولای پاتروشف» دبیر شورای امنیت ملی روسیه و «جان بولتون»  مشاور امنیت ملی آمریکا، ممکن است در نیمه دوم ماه اکتبر در روسیه با یکدیگر دیدار کنند.

پاتروشف و بولتون یک ماه پیش در ژنو دیدار کردند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه پس از این دیدار از بولتون خواست تا دوباره در مسکو یا یک شهر روسی دیگر دیدار کنند.

گفتنی است که سفیر آمریکا در روسیه نیز پیش از این از احتمال دیدار دوباره بولتون و پاتروشف خبر داده بود.

هنوز مطلبی راجع موضوع این دیدار منتشر نشده است.

کد مطلب 4411529

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