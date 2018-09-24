حداد: سوریه به اس ۳۰۰ برای مقابله با حملات اسرائیل نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه گفت: سوریه به سامانه اس ۳۰۰ برای حمایت اراضی خود از تجاوزات اسرائیلی و ممانعت از این حملات نیاز دارد.

وی در گفتگو با اسپوتنیک بیان کرد: در ابتدا به خاطر کشته شدن نظامیان روسی که در اثر اقدامات وقیحانه اسرائیل و حمله آن به سوریه کشته شدند تسلیت عرض می کنم.

حداد اعلام کرد: به منظور مقابله با حملات تجاوزکارانه اسرائیل، سوریه حق حمایت از اراضی خود و استفاده از همه ابزارهای ممکن را دارد. در اینجا اهمیت دست یابی به اس ۳۰۰ از دوستان روس مان به خاطر مقابله با این اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل مشخص می شود.

شایان ذکر است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که روسیه، سوریه را به سامانه اس ۳۰۰ تجهیز می کند.