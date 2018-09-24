مسکو: اسرائیل کاملاً در سقوط هواپیمای روسیه در سوریه مقصر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز در اظهاراتی تصریح کرد که داده های جدید نه تنها نشان می دهد، بلکه ثابت می کند که فاجعه سقوط هواپیمای روسی IL-۲۰ در سوریه به طور کامل بر عهده نیروی هوایی اسرائیل و کسانی است که اجازه این نوع فعالیت را داده اند.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود: تمام اظهارات مقامات نظامی اسرائیل در خصوص عدم ارتباط با تراژدی مرگ ۱۵ سرباز روسی نادرست است.

پیش از این «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در تماس با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، به طور مستقیم اسرائیل را مسئول سقوط هواپیمای روسی در سوریه دانسته بود.

در همین رابطه وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای درباره سقوط هواپیمای Il-۲۰ این کشور در سوریه اعلام کرده بود: حملات جنگنده های اسرائیلی به سوریه موجب زنجیره ای از حوادث شده که هدف قرار گرفتن هواپیمای روسی بخشی از این حوادث است. روسیه پاسخگویی به این حادثه را برای خود محفوظ می داند.