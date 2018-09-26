حضور تیم بسکتبال پتروشیمی در مسابقات باشگاهی آسیا با ۱۲ بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا از فردا پنجشنبه در تایلند آغاز می شود و تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت. پتروشیمی که اسفندماه سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات باشگاهی غرب آسیا را به خود اختصاص داد، به عنوان نماینده اول این منطقه و تنها نماینده ایران در این مسابقات حضور خواهد داشت.

این تیم شب گذشته در حالی تهران را به مقصد محل برگزاری مسابقات باشگاه های آسیا در تایلند ترک کرد که حتی تمرین نوبت صبح روز دوشنبه را هم با ترکیبی نصف و نیمه برگزار کرده بود.

برخی مشکلات درون باشگاهی باعث شد تا تمرینات آماده سازی پتروشیمی طی روزهای گذشته با چهار پنج بازیکن برگزار شود و بهترین شرایط هم برگزاری جلسه تمرینی صبح روز گذشته بود که با ۱۰ بازیکن انجام شد. اما در نهایت با حمایت فدراسیون، پتروشیمی با ترکیب کاملِ ۱۲ نفره در این رقابت ها شرکت خواهد داشت.

اشکان خلیل نژاد، سجاد پذیرفته، اصغر کاردوست، ارسلان کاظمی، روزبه ارغوان، سجاد مشایخی، بهنام یخچالی، میثم میرزایی، محمد جمشیدی، فرید اصلانی، ری رایس و وحید دلیرزهان بازیکنانی هستند که ترکیب تیم بسکتبال پتروشیمی را در مسابقات باشگاه های آسیا تشکیل می دهند. این تیم با هدایت مهران حاتمی دوشنبه شب عازم تایلند شد. البته برخی بازیکنان امروز به هم تیمی های خود در تایلند ملحق می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ تیم برگزارکننده مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا در دو گروه هستند. طبق گروه بندی انجام شده، تیم بسکتبال پتروشیمی در گروه A رقابت های باشگاه های غرب آسیا با نمایندگان چین، کره جنوبی و چین تایپه دیدار خواهد داشت. گروه بندی این مسابقات به این شرح است:

گروه A: پتروشیمی بندرامام، لیائونینگ چین، اس کا نایتز کره‌جنوبی و پائونیان چین تایپه

گروه B: الریاضی لبنان،‌ ومپایر تایلند، آلاوارک ژاپن، مارالکو فیلیپین

همچنین براساس برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا، تیم پتروشیمی نخستین دیدار خود را در روز نخست مسابقات و برابر نماینده کره جنوبی برگزار می کند. نمایندگان چین تایپه و چین حریفان دوم و سوم پتروشیمی در این مسابقات هستند.

برنامه کامل دیدارهای بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا به این شرح است:

پنجشنبه ۵ مهرماه

* پائونیان چین تایپه - لیائونینگ چین

* مارالکو فیلیپین - ومپایر تایلند

* الریاضی لبنان - آلاوارک ژاپن

* پتروشیمی بندرامام - اس کا نایتز کره‌جنوبی

جمعه ۶ مهرماه

* آلاوارک ژاپن - مارالکو فیلیپین

* الریاضی لبنان - ومپایر تایلند

* پتروشیمی بندرامام - پائونیان چین تایپه

* لیائونینگ چین - اس کا نایتز کره‌جنوبی

شنبه ۷ مهرماه

* اس کا نایتز کره‌جنوبی - پائونیان چین تایپه

* ومپایر تایلند - آلاوارک ژاپن

* پتروشیمی بندرامام - لیائونینگ چین

* الریاضی لبنان - مارالکو فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر، حضور پتروشیمی در بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا سومین حضور این تیم در این رقابت ها به حساب می آید. پتروشیمی در دو حضور قبلی در رقابت های باشگاهی آسیا عنوان هایی بهتر از سومی و چهارمی کسب نکرد.