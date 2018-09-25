برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات مرحله یک هشتم جام حذفی به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۲ مهر ۹۷

مقاومت تهران – داماش گیلانیان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر

استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز



جمعه ۱۳ مهر ۹۷

پدیده مشهد – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد

مس کرمان – سیراف کنگان بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه امام علی کرمان

فولاد مبارکه سپاهان – نساجی مازندران – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان



شنبه ۱۴ مهر ۹۷

پارس جنوبی جم – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه تختی جم

برنده نفت مسجدسلیمان – استقلال با سایپا متعاقبا اعلام می شود

برنده پرسپولیس – نماینده ارومیه با سپیدرود متعاقبا اعلام می شود.