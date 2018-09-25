برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات مرحله یک هشتم جام حذفی به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۲ مهر ۹۷
مقاومت تهران – داماش گیلانیان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز
جمعه ۱۳ مهر ۹۷
پدیده مشهد – فولاد خوزستان – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
مس کرمان – سیراف کنگان بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه امام علی کرمان
فولاد مبارکه سپاهان – نساجی مازندران – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان
شنبه ۱۴ مهر ۹۷
پارس جنوبی جم – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه تختی جم
برنده نفت مسجدسلیمان – استقلال با سایپا متعاقبا اعلام می شود
برنده پرسپولیس – نماینده ارومیه با سپیدرود متعاقبا اعلام می شود.
