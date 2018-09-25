  1. ورزش
۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۸

برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اعلام شد

کمیته مسابقات برنامه مرحله یک هشتم جام حذفی فوتبال یادواره آزادسازی خرمشهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مسابقات مرحله یک هشتم جام حذفی به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۲ مهر ۹۷
مقاومت تهران – داماش گیلانیان – ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
استقلال خوزستان – صنعت نفت آبادان – ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه ۱۳ مهر ۹۷
پدیده مشهد – فولاد خوزستان  – ساعت ۱۶:۳۵ – ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
مس کرمان – سیراف کنگان بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه امام علی کرمان
فولاد مبارکه سپاهان – نساجی مازندران – ساعت ۱۸:۱۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شنبه ۱۴ مهر ۹۷
پارس جنوبی جم – ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه تختی جم
برنده نفت مسجدسلیمان – استقلال  با سایپا متعاقبا اعلام می شود
برنده پرسپولیس – نماینده ارومیه با سپیدرود متعاقبا اعلام می شود.

