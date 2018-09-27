به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر پنج شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بیش از ۳۱۴ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی در این استان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: ایجاد اشتغال از مهمترین برنامه های دولت در روستاهای چهارمحال و بختیاری است.

جذب تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری درچهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جذب تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری درچهارمحال و بختیاری توسط مدیران پیگیری شود.

وی بیان کرد: در پرداخت تسهیلات اشغال روستایی و عشایری نسبت به سایر استان ها عقب هستیم که باید تلاش شود که این مشکل حل شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برگزاری نشست مدیران با بانک ها برای برداشتن موانع سد راه پرداخت تسهیلات ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذاران درچهارمحال وبختیاری ازمهمترین اهداف مسئولان است، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل ها در این استان ضروری است.

بهره گیری از توان بخش خصوصی برای توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه قرار گرفته است که برای شتاب توسعه این استان باید از توان بخش خصوصی بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: یکی از ظرفیت های مهم چهارمحال و بختیاری منطقه ویژه اقتصادی است که به همت دولت تکمیل شده است زیرساخت ها در این منطقه فراهم شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: اعتبارات عمرانی چهارمحال و بختیاری به صورت ۱۰۰ درصد جذب شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اعتبارات بسیاری از استان ها در سالجاری کاهش یافته است اما اعتبارات استان چهارمحال و بختیاری نسبت به گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: باید تمهیدات لازم برای ورود سرمایه گذار به چهارمحال و بختیاری اندیشیده شود.