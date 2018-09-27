تغییرات در شهرداری شیراز پس از نصب بیلبوردسربازان اسرائیلی در شهر

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، با دستور حیدر اسکندرپور، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل و مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز تغییر کردند.

طی احکامی جداگانه مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز و مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز تغییر کردند.

با حکم شهردار شیراز، پیمان بهادری با حفظ سمت پیشین، سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز شد. بهادری در حال حاضر مدیرکل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز است.

همچنین با حکم مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری شیراز، امیر عوض پور به سمت مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته شهرداری شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس بیلبوردی را در میدان نمازی شیراز نصب کرد که از عکس سربازان اسرائیلی استفاده شده بود و این حرکت موجب نارضایتی و اعتراض مردم شد.