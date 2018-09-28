آنچه مردم را اذیت می کند نبودن برنامه برابرتوطئه اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیداحمد علم الهدی در خطبه های نمازجمعه مشهد که در بارگاه منور رضوی برگزار شد اظهارکرد:بنا نیست در هر جنگی و مبارزه ای چون اسم ما مسلمان است پیروز شویم و در طول تاریخ جوامع اسلامی شکست های زیادی خورده اند اما ما در هشت سال دفاع مقدس پیروز شدیم چون رزمندگان ما ایمان و اخلاص داشتند.

وی افزود: ۸ سال دفاع مقدس جریانی را در جامعه ما رقم زده که دشمن دیگر نتوانست تهاجم نظامی به کشور ما داشته باشد و حالا به عده ای پول داده تا در سالگرد دفاع مقدس ملت را به خاک و خوب بکشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی آنها بچه ۴ ساله را می کشند نشان از ناتوانی آنهاست و در این شرایط مسئولان ما باید چشمشان را باز کنند. به هر کدام از تروریست ها ۲۰۰ هزار دلار پول دادند و این پول از طریق نظام بانکی کشورهای حامی تروریست ها انجام شده که عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم بودند و خلاف تعهد خود عمل کردند و نمایندگان ما باید در مجلس متوجه باشند چه لایحه ای را دارند تصویب می کنند.

علم الهدی گفت:آنها می خواهند از همین طریق جلوی آزادی ما را بگیرند و تصویب«اف ای تی اف» حداقل خیانت به شهدای اهواز است. دشمن در شرایط کنونی به جنگ اقتصادی آمده و وقتی نصف شب دلار در فضای مجازی ۱۷ هزار تومان اعلام می شود و فردا می شود نرخ رسمی باید وزارت ارتباطات هوشیار باشد.

علم الهدی تصریح کرد:وزرات ارتباطات که می بیند آمریکا به وسیله فضای مجازی در حال ضربه زدن به کشور است باید جلوی این توطئه را بگیرد و جریان های کارگزاری کشور نیز باید هوشیار باشند.

وی بیان کرد:هنوز یک سال نشده که ۳۷۵ برابر ارزش پول ماسقوط کرده و آنچه مرم را اذیت می کند طرح نداشتن دولت و مجلس و قوه قضائیه در برابر این تهاجم است و اگر طرحی دارید بیایید و بگویید.مردم اعتمادی به جریان اقتصادی کشور ندارند و دلار را در خانه های خود نگه داشته اند و در این شرایط بانک مرکزی مسئولان است. اینکه در یک روز نرخ ارز چند هزار تومان افزایش یابد ما را به یاد دوران دفاع مقدس می اندازد که بعثی ها در چند ساعت ۶۰ کیلومتر در کشور پیشروی کردند.

امام جمعه مشهد اظهارکرد: کاهش ارزش پول کشور عادی شده و مسئولان هم سکوت می کنند. مسئولان موظف هستند نگرانی مردم در برابر کاهش پول ملی را برطرف کنند و اعتماد مردم به چرخه اقتصادی کشور را برگردانند. این مشکلات باید در شورای ۳ قوه حل شود.

علم الهدی گفت: ۱۸ میلیارد دلار در کشور بالا کشیده شده و به سامانه نیما عرضه نشده و عده ای هم دلار دولتی گرفتند و جنس وارد نشد و این کار توسط سودجویان داخل کشور بود که پیاده نظام دشمن در کشور شدند. چرا این افراد تحت تعقیب قرار نگرفتند و دلارها وارد کشور نشد؟ نباید کاری کنیم که مردم در این شرایط فلج شوند و دیگر کاری از دست کسی برنیاد.