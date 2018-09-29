به گزارش خبرگزاری مهر؛ هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس، یکشنبه‌ی (هشتم مهرماه ۱۳۹۷) همراه با انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب فرنگیس -خاطرات بانوی کرُد کرمانشاهی از روزهای مقاومت در برابر نیروهای متجاوز بعثی- از سوی مؤسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.



پیش از این، مؤسسه‌ی انقلاب اسلامی در شش ویژه‌برنامه‌ی پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، ضمن انتشار یادداشت‌های رهبر انقلاب بر کتاب‌هایی در موضوع فرهنگ جهاد و مقاومت، به تجلیل از راویان، نویسندگان و دست‌اندرکاران این آثار پرداخته بود.