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۷ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۲

یکشنبه هشتم مهرماه صورت می‌گیرد

انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت برگزار خواهد شد. در این مراسم از تازه‌ترین تقریظ رهبر انقلاب بر یک کتاب دفاع مقدسی رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس، یکشنبه‌ی (هشتم مهرماه ۱۳۹۷) همراه با انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب فرنگیس -خاطرات بانوی کرُد کرمانشاهی از روزهای مقاومت در برابر نیروهای متجاوز بعثی- از سوی مؤسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

پیش از این، مؤسسه‌ی انقلاب اسلامی در شش ویژه‌برنامه‌ی پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، ضمن انتشار یادداشت‌های رهبر انقلاب بر کتاب‌هایی در موضوع فرهنگ جهاد و مقاومت، به تجلیل از راویان، نویسندگان و دست‌اندرکاران این آثار پرداخته بود.

کد مطلب 4415148

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