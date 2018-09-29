هدفگذاری تدوین طرح جامع پدافند غیر عامل استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری پیش از ظهر شنبه در نشست پدافند غیر عامل استان، افزود: همکاری دستگاه های متولی با مجری طرح در راستای تحقق طرح جامع پدافند غیرعامل استان ضروری است.

نظری با بیان اینکه شکی در لزوم اجرای طرح جامع پدافند غیر عامل استان وجود ندارد، اظهار کرد: هدفگذاری تحقق مراحل تکمیل طرح با تاکید بر ارائه برنامه زمان بندی در این راستا به دستیابی بهتر به اهداف کمک می کند.

نظری با بیان اینکه دستگاه های متولی باید در زمان مقرر نسبت به پاسخگویی استعلامات، اطلاعات و داده های مربوط به طرح اقدام کنند، گفت: باید زمان بندی برای ارائه موارد مطرح شده مشخص شده تا طرح به شکل مطلوبی عملیاتی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: باید برنامه زمان بندی توسط مجری طرح ارائه شود تا با تکمیل طرح تا پایان سال، بتوان در سال آینده از ظرفیت این طرح بهره برد.

نظری نگاه صحیح مدیران به موضوعات پدافند غیرعامل را ضروری دانست و ابراز داشت: مدیران و متولیان دستگاه ها توجه مناسب به حوزه پدافند غیر عامل را داشته باشند.