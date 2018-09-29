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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی کرمانشاه خبر داد

اخطار پلمب به ۱۶ سوئیت غیرمجاز گردشگری در کرمانشاه

اخطار پلمب به ۱۶ سوئیت غیرمجاز گردشگری در کرمانشاه

کرمانشاه_رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از صدور اخطاریه پلمپ برای ۱۶ سوئیت غیرمجاز گردشگری در شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا رستمی اظهار داشت: به دنبال وصول اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه تعدادی از مالکان منازل درمناطق حاشیه آثار باستانی طاقبستان اقدام به راه اندازی سوئیت هایی دربخشی از ملک شخصی خود کرده و آن ها را به مسافران اجاره می دهند، موضوع در دست بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات بعمل آمده و پس از استعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان مشخص شد این افراد بدون هیچ مجوزی به صورت غیرمجاز اقدام به راه اندازی سوئیت اجاره ای کرده و آن ها را در اختیار مسافران قرار می دهند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی کرمانشاه نیز با توجه به احتمال بروز مشکلات امنیتی و اخلاقی در این منازل پس از محرز شدن تخلف به موضع ورود پیدا کرد.

این مقام انتظامی گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی همراه با نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اتحادیه صنف هتلداران برای ۱۶ سوئیت و مکان غیر مجاز شناسایی شده اخطاریه پلمب صادر کرد.

وی گفت: این امکان در صورتی که ظرف مدت تعیین شده نتوانند مجوزهای لازم را کسب کنند پلمب می شوند.

کد مطلب 4415451

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