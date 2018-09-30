فاطمیان، از خشونت تا رواداری منتشر شد

کتاب «فاطمیان، از خشونت تا رواداری» تالیف «نگار ذیلابی» از سوی انتشارات علمی و فرهنگی به تازگی منتشر شده است.

«شهرت فاطمیان» بیشتر به دولتی تسامح‌مدار ومدارامحور است. در این اثر، ضمن تبیین راحل خشونت بار حکومت ایشان در مغرب، چگونگی نوسان سیاست‌های داخلی آنها ، از استبداد و انحصارطلبی به سوی تسامح و مدارا، ار آغاز دعوت در افریقیه تا پایان حکومت در مصر، بررسی و تحلیل شده است. این اثر نحوه تعامل با اتباع غیر اسماعیلی، و مبناهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اتخاذ این سیاست ها را با تفکیک دوره های حاکمیت فاطمیان به چهار دوره دعوت، شکل گیری دولت، استقرار و ثبات قدرت و سرانجام دوران ضعف خلافت، تبیین و تفسیر کرده است.

مطالعه این کتاب به علاقه‌مندان تاریخ فاطمیان و نیز دانشجویان رشته‌های تاریخ و تمدن ملل اسلامی و تاریخ اسلام پیشنهاد می‌شود.

کتاب «فاطمیان، از خشونت تا رواداری» تالیف «نگار ذیلابی» از سوی انتشارات علمی و فرهنگی در ۱۷۹ صفحه به قیمت ۱۶ هزار تومان منتشر شده‌است.