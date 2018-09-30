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۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۴

با حضور ۸ تیم خارجی و ۵ تیم داخلی

سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان آغاز شد

سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان آغاز شد

تبریز- با حضور هشت تیم خارجی و پنج تیم داخلی، نخستین مرحله از سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از ظهر امروز یک شنبه مرحله اول سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان در مسیر تبریز به ارومیه به مسافت ۱۵۱ کیلومتر استارت خورد.

تپانچه استارت این مرحله را استاندار آذربایجان شرقی شلیک کرد و رقابت رکابزنان آغاز شد. در این مرحله هشت تیم خارجی و پنج تیم داخلی حاضر هستند.

سی و سومین دوره توربین المللی ایران- آذربایجان در شش مرحله به مسافت ۹۹۹ کیلومتر در مسیر استان های آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

تیم هایی از کشورهای قزاقستان، آلمان، لیتوانی، بلژیک، هلند، جمهوری آذربایجان، روسیه، چک و جمهوری اسلامی ایران در این رقابت ها حضور دارند.

کد مطلب 4416592

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