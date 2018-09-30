سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از ظهر امروز یک شنبه مرحله اول سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران- آذربایجان در مسیر تبریز به ارومیه به مسافت ۱۵۱ کیلومتر استارت خورد.

تپانچه استارت این مرحله را استاندار آذربایجان شرقی شلیک کرد و رقابت رکابزنان آغاز شد. در این مرحله هشت تیم خارجی و پنج تیم داخلی حاضر هستند.

سی و سومین دوره توربین المللی ایران- آذربایجان در شش مرحله به مسافت ۹۹۹ کیلومتر در مسیر استان های آذربایجان غربی، اردبیل و آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

تیم هایی از کشورهای قزاقستان، آلمان، لیتوانی، بلژیک، هلند، جمهوری آذربایجان، روسیه، چک و جمهوری اسلامی ایران در این رقابت ها حضور دارند.