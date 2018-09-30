گنج خانلو قهرمان مرحله اول شد/ رکابزن ایرانی فاتح سه پیراهن

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین دوره توربین المللی دوچرخه سواری ایران - آذربایجان از امروز یکشنبه هشتم مهرماه با حضور ۱۳ تیم خارجی و داخلی آغاز به کار کرد. در این دوره از تور تیم هایی از کشورهای قزاقستان، آلمان، لیتوانی، بلژیک، هلند، جمهوری آذربایجان، روسیه، چک و جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها حضور دارند و سرداوری این تور را مجید ناصری، نماینده اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری و مدیریت فنی تور را نیز رسول هاشم کندی بر عهده دارند.

مرحله اول از تور سی و سوم امروز در مسافت ۱۵۰ کیلومتر و با حضور ۷۵ ورزشکار در مسیر تبریز ارومیه برگزار شد. شلیک آغاز این مرحله توسط خدابخشی استاندار آذربایجان شرقی خورده شد.

در پایان مرحله اول محمد گنج خانلو از تیم پیشگامان کویر یزد به عنوان نفر نخست از خط پایان گذر کرد. مرون آبراهام از تیم بایک اید آلمان و دیمیتری سوکولوف از تیم ملی روسیه نیز دوم و سوم شدند.

پیراهن امتیازی، پیراهن سفید و سبز این مرحله از تو نیز به محمد گنج خانلو رسید. سفایر بئو از تیم تارتلو بلژیک نیز پیراهن کوهستان را از آن خود کرد و فردا با این پیراهن در تور رکاب خواهد زد.

مرحله دوم از تور بین المللی ایران – آذربایجان فردا در مسافت ۲۰۹ کیلومتر در مسیر ارومیه به ارس برگزار خواهد شد.