به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی افزود: انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و پشتیبانی مردم، این نظام شکل گرفت و الگویی شایسته برای ملت های آزادی خواه جهان شد.



وی ادامه داد: نظام اسلامی از زمان شکل گیری تاکنون با هجمه ها و توطئه های بسیاری از قبیل جنگ تحمیلی، ترور، تحریم، تهاجم فرهنگی و فشارهای اقتصادی از سوی دشمن مواجه بوده اما هیچ یک از این نقشه ها نتوانسته آسیبی به نظام وارد کند.



عباسی، همراهی و حمایت مردم را رمز تقویت نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: مردم همواره نظام خود را حمایت کرده اند و ضروری است تا در شرایط کنونی کشور که دشمن به دنبال ناامید کردن آنهاست هوشیاریی خود را حفظ کرده و نقشه های شوم دشمن را نقش بر آب کنند.



استاندار چهارمحال و بختیاری به دستاوردهای نظام در استان اشاره کرد و گفت: بیش از۸۰ درصد زیرساخت های استان پس از سال های پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شد.