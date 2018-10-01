اس ۳۰۰ سدی آتشین در برابر نیروی هوایی تل آویو

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فرزاد فرهاد توسکی: هواپیمای نظامی «ایلوشین -۲۰» ارتش روسیه شامگاه ۲۶ شهریور با شلیک موشک از سامانه روسی اس ۲۰۰ که در اختیار پدافند سوریه است، در غرب سوریه ساقط شد و تمام ۱۵ خدمه پروازی آن کشته شدند. روس‌ها پس از آن انگشت اتهام را به سوی تل آویو نشانه رفتند و پس از آن بود که مقامات رژیم صهیونیستی تقلا کردند اوضاع را به هر شکلی که شده سرو سامان دهند.

از این حادثه یعنی سقوط هواپیمای روسی در سوریه باید به عنوان نقطه عطفی برای تحولات خاورمیانه نام برد زیرا که با ورود اس ۳۰۰ به سوریه دوران خود بزرگ بینی و نازیدن تل آویو به نیروی هوایی اش به سر می‌آید.

رژیم صهیونیستی مدتهاست که دچار خودبزرگ بینی در زمینه نیروی هوایی خود شده است و تل آویو حد و مرزی برای حملات هوایی خود قائل نیست رژیم صهیونیستی مدتهاست که دچار خودبزرگ بینی در زمینه نیروی هوایی خود شده است و تل آویو حد و مرزی برای حملات هوایی خود قائل نیست؛ زمانی به غزه می تازد و فلسطینی‌ها را هدف قرار می‌دهد و از سوی دیگر همواره در آسمان لبنان جولان می‌دهد به گونه‌ای که گویا لبنان از آن این رژیم است و پس از بحران سوریه و به علت وجود شرایط مناسب، بارها به سوریه حمله کرده است.

به نظر می‌رسد که اس ۳۰۰ سبب خواهد شد که تل آویو حد خود را بداند. موضع گیری روزهای گذشته مقامات صهیونیست درباره اس ۳۰۰ اوج درماندگی آنها را نشان می‌دهد. آنها گفته اند که مانع از ارسال این سامانه نخواهند شد اما به شکل و شیوه‌ای که اعلام نکرده اند با آن مقابله خواهند کرد.

رسیدن سامانه اس ۳۰۰ به سوریه قاعده جدیدی را ایجاد خواهد کرد و زمینه را برای تثبیت توازن جدید برای برخورد با اقدامات اسرائیل فراهم می‌آورد.

این سامانه حملات هوایی اسرائیل را به سوریه محدود می‌کند. در حال حاضر نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در مصر نیاز به تحرک خاصی ندارد زیرا از طریق کمپ دیوید به نوعی مصر به گردشگاه اسرائیلی‌ها تبدیل شده است. نیروی هوایی تل آویو نیازی به حمله به ارتش اردن هم ندارد چون نوعی سازش وجود دارد و کرانه باختری نیز پس از توافق اسلو برای صهیونیست‌ها خطری ندارد و تشکیلات خنثی خودگردان فلسطین حضور دارد. عراق هم اوضاع خاص خود را دارد و فقط می‌ماند جبهه شمالی این رژیم که اسرائیلی‌ها از آن احساس امنیت نمی‌کنند.

سوری‌ها و حزب الله لبنان از قواعد جنگی اسرائیل تبعیت نمی‌کنند و اسطوره‌های اسرائیل را دفن می‌کنند به ویژه اسطوره شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی که از سوی حزب الله لبنان دفن شد.

اما نیروی هوایی رژیم صهیونیستی همچنان جولان می‌داد و اما حالا باید با سامانه اس ۳۰۰ روبرو شوند؛ سامانه‌ای که هرشیء پرنده ای را شکار می‌کند. جنگنده‌های اسرائیلی با وجود این سامانه تا مدتها مسیرشان به سمت شمال متوقف خواهد شد و دیگر فرصتی برای عرض اندام نخواهند داشت زیرا اس ۳۰۰ شوخی بردار نیست جنگنده‌های اسرائیلی با وجود این سامانه تا مدتها مسیرشان به سمت شمال متوقف خواهد شد و دیگر فرصتی برای عرض اندام نخواهند داشت زیرا اس ۳۰۰ شوخی بردار نیست. این سامانه تا ۲۵۰ کیلومتری مجال عرض اندام به موشک و جنگنده دشمن را نمی‌دهد. آینده نیروی هوایی سیاه و تار خواهد بود.

این همزمان با این است که روسیه ابزارهای جنگ الکترونیکی به سوریه پس از حادثه هواپیمای روسی وارد می‌کند که تحرک جنگنده‌هایی که هوس حمله به تأسیسات و مراکزی در سوریه کنند را با اختلال روبرو می‌سازد.

البته این ابزار الکترونیکی در اختیار نیروهای روسی که به نیروهای سوریه در جنگ با تروریسم کمک می‌کنند، هست اما تاکنون برای اهداف جنگی از آنها استفاده نشده است و هم اکنون تمایل برای استفاده از این سلاح ضد جنگ جنگنده‌های متجاوز وجود دارد.

به گفته کارشناسان روس تاکنون ابزارهای جنگ الکترونیکی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می‌شد اما هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که برای از کارانداختن حملات هوایی استفاده شود.

با وجود اس ۳۰۰ دیگر حریم هوایی سوریه عرصه‌ای برای جولان دادن جنگنده‌ها و موشک‌ها نخواهد بود. گرچه استفاده از این سامانه از سوی ارتش سوریه نیاز به زمان دارد اما تحول اساسی در بحران سوریه محسوب می‌شود نه از این جهت که روسیه از جایگاه توازن به جایگاه نزدیکی بیشتر به دمشق و دوری بیشتر از اسرائیل و غرب حرکت می‌کند بلکه از این بابت که نشان می‌دهد، مسکو حاضر نیست جایگاه بین المللی خود به عنوان یک قدرت بزرگ را از دست بدهد و در این زمینه کوتاه نمی‌آید.

البته بعید نیست که این اقدام با واکنش از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شود که نمی‌خواهند شکست خورده از جنگ سوریه خارج شوند.

گزینه‌های تل آویو در برابر اس ۳۰۰

اما درباره واکنش اسرائیل به اس ۳۰۰ و نابودی احتمالی آن روسیاالیوم به مقاله‌ای که روزنامه وزگلاد روسیه با عنوان «آیا اسرائیل می‌تواند اس ۳۰۰ را نابود کند» منتشر کرده، پرداخته است: «از مدتها قبل اسرائیلی‌ها گزینه‌هایی را برای از صحنه خارج کردن اس ۳۰۰ در صورت تحویل آن به سوری‌ها مطرح کرده اند از جمله استیلاء بر این سامانه و انتقال آن به اسرائیل مشابه آنچه در سال ۱۹۶۹ انجام شد (در ۲۶ دسامبر ۱۹۶۹، درعملیاتی که «خروس ۵۳» نامیده شد، نیروی هوائی اسرائیل سیستم راداری مصری‌ها را که از مدل روسی پی -۱۲ بود و دریک کیلومتری راس العرب درسواحل خلیج سوئز قرار داشت، در جریان یورشی پیاده کرد و آن را به فلسطین اشغالی منتقل ساخت).

دوم؛ عملیات زمینی برای نابودی سامانه و کادر آن.

گزینه سوم، حملات شدید موشکی به مکان استقرار سامانه مشابه آنچه ضد سوری‌ها در جریان جنگ لبنان در سال ۱۹۸۲ رخ داد.

گزینه چهارم، از کار انداختن آنها از نظر الکترونیکی. در جریان حملات سال ۲۰۰۷ از سوی جنگنده‌های اف ۱۵ رژیم صهیونیستی به سوریه رادارهای پدافند هوایی سوریه به شکل موقت از کار افتاد.

پنجم، هدف قرار دادن آن از طریق حملات خرابکارانه.

این رسانه روس به نقل از «آنتوان لاوروف» کارشناس نظامی مستقل آورده است: «گزینه تخریب و عملیات زمینی را باید حذف کرد و اگر اس ۳۰۰ هدف قرار بگیرد از راه دور و با سلاح دوربرد با دقت عالی یا حمله هوایی گسترده با بکارگیری سلاح بسیار دقیق خواهد بود. اسرائیل قدرت لازم را برای حمله دارد.

این کارشناس اعلام کرد: حمله با هدف نابودی سامانه اس ۳۰۰ به جنگ هوایی بزرگ منجرخواهد شد و اسرائیلی‌ها بدون حمایت آمریکایی‌ها نخواهند توانست اس ۳۰۰ را از کار بیاندازند و حمله گسترده با مشارکت آمریکا را طلب می کند».

«آندریه کوژنیوف» کارشناس دیگر به این رسانه روسی گفت: « اسرائیل به سامانه اس ۳۰۰ حمله نخواهد کرد و این به دلایل سیاسی است نه فنی و تکنولوژیک اسرائیل به سامانه اس ۳۰۰ حمله نخواهد کرد و این به دلایل سیاسی است نه فنی و تکنولوژیکی از نظر فنی و تکنیکی همه چیز ممکن است اما موضوع فقط این نیست بلکه بحث آن است که این روسیه و اسرائیل را در معرض رویارویی نظامی مستقیم قرار می دهد».

به هر حال صهیونیست‌ها که هدفشان از حمله به سوریه از بین بردن شوکت روسیه در سوریه بود و اینکه وانمود کنند که مسکو توان حمایت ازخود و متحدانش را ندارد و به همین دلیل بود که همه توافقات با روسیه را زیر پا گذاشتند.

واقعیت این است که رژیم صهیونیستی برای اینکه بخواهد از این پس به سوریه حمله کند هزاران بار محاسبه خواهد کرد و می‌داند که ادامه ماجراجویی آنها به ویژه علیه روس‌ها تاوان سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت.

«امیر بوحبوط» از تحلیلگران اسرائیلی در گفتگویی با سایت والا رژیم صهیونیستی اذعان کرد: «روسیه توان زیادی در زمینه جنگ الکترونیک برای اختلال در روند حمله اسرائیل دارد و روس‌ها با بکارگیری رادارها و سامانه‌های هشدار زودهنگام می‌توانند حملات هوایی اسرائیل را خنثی کنند روسیه توان زیادی در زمینه جنگ الکترونیک برای اختلال در روند حمله اسرائیل دارد و روس‌ها با بکارگیری رادارها و سامانه‌های هشدار زودهنگام می‌توانند حملات هوایی اسرائیل را خنثی کنند .

وی احتمال داد که رژیم صهیونیستی شیوه حملات خود را تغییر دهد و به جای حمله هوایی که جنگنده‌ها از دریا وارد حریم هوایی سوریه شوند اهداف مورد نظر را با موشک‌های زمین به زمین هدف قرار دهند.

بوحبوط از توجه لیبرمن وزیر جنگ این رژیم به این موضوع با وجود ستاد ارتش این رژیم خبر داد».

«امیر اورن» از تحلیلگران صهیونیست به والا گفت: «اسرائیل می‌تواند به حملات خود در سوریه بدون خطر رویارویی با روسیه ادامه دهد. نیروی هوایی می‌تواند که حریم هوایی اردن را برای حمله به سوریه مورد استفاده قرار دهد».

به هر حال قدر مسلم آن است که اوضاع با ورود اس ۳۰۰ به سوریه برای صهیونیست‌ها دشوار خواهد شد حتی اگر آنها به زعم خود شیوه مقابله با این سامانه را قبلاً تمرین کرده باشند و به حمایت آمریکا در این زمینه تکیه کنند. این سامانه به مثابه سدی آتشین در برابر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود.