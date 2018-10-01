رکابزن روس قهرمان شد/ رجبلو در رده دوم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم از سی و سومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران – آذربایجان امروز دوشنبه نهم مهرماه از ارومیه تا منطقه آزاد ارس به مسافت ۲۰۹.۴ کیلومتر برگزار شد که در پایان دیمیتری سوکولوف رکابزن عضو تیم روسیه عنوان نخست را به دست آورد.

محمد رجبلو از ایران دوم شد و میخائیل سکولو از تیم تارتلو بلژیک نیز در رده سوم قرار گرفت.

در پایان مرحله دوم دیمیتری سوکولوف از تیم ملی روسیه پیراهن طلایی را از آن خود کرد و فردا با این پیراهن رکاب می زند.

محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد پیراهن سفید و سبز را بدست آورد.

پیراهن کوهستان هم از آن سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز شد.

مرحله سوم تور ایران – آذربایجان فردا (سه شنبه دهم مهرماه) از جلفا تا تبریز به مسافت ۱۵۵.۱ کیلومتر برگزار می شود.