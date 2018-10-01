  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

تور بین المللی دوچرخه سواری ایران - آذربایجان؛

رکابزن روس قهرمان شد/ رجبلو در رده دوم ایستاد

رکابزن روس قهرمان شد/ رجبلو در رده دوم ایستاد

مرحله دوم تور دوچرخه سواری ایران-آذربایجان با قهرمانی رکابزن روس و ایستادن محمد رجبلو در رده دوم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  مرحله دوم از سی و سومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ایران – آذربایجان امروز دوشنبه نهم مهرماه از ارومیه تا منطقه آزاد ارس به مسافت ۲۰۹.۴ کیلومتر برگزار شد  که در پایان دیمیتری سوکولوف رکابزن عضو تیم روسیه عنوان نخست را به دست آورد.

 محمد رجبلو از  ایران دوم شد و میخائیل سکولو از تیم تارتلو بلژیک نیز در رده سوم قرار گرفت.

در پایان مرحله دوم دیمیتری سوکولوف از تیم ملی روسیه پیراهن طلایی را از آن خود کرد و فردا با این پیراهن رکاب می زند. 

محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد پیراهن سفید و سبز را بدست آورد.

پیراهن کوهستان هم از آن سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز شد.

مرحله سوم تور ایران – آذربایجان فردا (سه شنبه دهم مهرماه) از جلفا تا تبریز به مسافت ۱۵۵.۱ کیلومتر برگزار می شود.

کد مطلب 4417823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها