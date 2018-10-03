ولاسکو از استعدادها خوب استفاده کرد/ فاصله زیادی با سطح یک داریم

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سطح رقابتهای والیبال قهرمانی جهان گفت: مسابقات قهرمانی جهان و المپیک ساز و کار خاص خودش را دارد، تیمهای برتر دنیا ابتدا برای حضور در المپیک و بعد رقابتهای قهرمانی جهان برنامه ریزی میکنند. رویدادهایی مانند لیگ ملتها، جام جهانی و سایر تورنمنتها مسیری برای آماده سازی تیمها است. تیمهای تراز اول دنیا بعد از المپیک سرمایه گذاری خود را برای ۴ سال آینده آغاز و در این راه شروع به پوست اندازی و جوانگرایی میکنند. آنها با حضور در مسابقات قهرمانی جهان بازخورد خوبی از عملکردشان به دست می آورند. معمولا در جمع ۶ تیم برتر مسابقات قهرمانی جهانی تیمهای سطح یک حضور دارند و کم تر دیده میشود تیمی مانند فرانسه و یا آرژانتین FIL آن راه یابد.
کارشناس والیبال با بیان اینکه تیم ایران با سطح یک جهان فاصله دارد گفت: والیبال ایران هنوز با تیمهای سطح یک فاصله دارد، اگر بخواهیم ارزش گذاری واقعی داشته باشیم، شاید جز تیمهای ۱۰-۱۴ باشیم. از نظر زیر ساخت و سازماندهی مشکلات بسیاری وجود دارد. ممکن است در برخی مواقع تیمهایی مانند برزیل، آمریکا و روسیه را شکست دهیم اما والیبال ما هنوز فاصله دارد و این حقیقت انکار ناپذیر است.
مربی تیم جوانان با اشاره به نتایج تیم ملی در رقابتهای قهرمانی جهان گفت: تیم ملی عملکرد قابل قبول و قابل دفاعی نداشت، این نشان میدهد والیبال نیاز به بازنگری بهتری دارد. در مرحله نخست مسابقات قهرمانی جهان در گروه آسانی قرار داشتیم و به جز لهستان سایر تیمها از نظر رنکینگی پایین تر از ما بودند و طبیعی بود که به عنوان تیم دوم صعود کنیم. درمرحله دوم نیز به جز آمریکا دو تیم بلغارستان و کانادا از نظر رنکینگ پایین تر از ما بودند اما متاسفانه ۳ بازی را واگذار کردیم. علیرغم شروع خوبی که داشتیم اما پایانِ خوبی نداشتیم و نمی توان یک نفر را در سیبل قرار دهیم و او را مقصر نشان دهیم، باید تمام جوانب را بررسی کرد.
کارشناس والیبال در پاسخ به این سوال که آیا انتقادات نسبت به ایگور کولاکوویچ درست است یا خیر؟ گفت: ایگور قطعاً تحت فشار اشتباهاتی را انجام داده است باید خودش دلایل را توضیح دهد، نباید یک طرفه صحبت کنیم، در سالهای اخیر همیشه سرمربی را مورد نقد قرار دادهایم. زمانیکه در پیروزی و موفقیت همه شریک هستند در شکست نیز همه باید شریک باشند. بزرگترین اشتباه در دوران ولاسکو این بود که همه چیز را به پای او تمام کردیم و الان نیز میخواهیم کولاکوویچ را مقصر جلوه دهیم. در زمان ولاسکو کادر و فدراسیون خوب عمل کرد. در حال حاضر نیز باید تمام جوانب را در نظر بگیریم. اینکه بگوییم تعویضهای ایگور باعث ناکامی شد کمی ساده انگارانه است.
وی ادامه داد: کولاکوویچ بسیار با احتیاط کار میکند و شرایط ریسک پذیری نداشت. تیم ملی در برخی از بازیها مانند بازی با آمریکا نیاز به ارائه یک بازی ریسک پذیر داشته باشد.
عطایی در پاسخ به این سوال که آیا والیبال به آخر خط رسیده و باید از ابتدا شروع کنیم؟ گفت: خیر، پشتوانه خوبی داریم، تیم نوجوانان و جوانان قهرمان آسیا هستند. پشتوانه و استعداد در ایران وجود دارد اما مدیریتی برای استفاده درست از این استعدادها وجود ندارد. ولاسکو تنها مربی بود که از استعدادها خوب استفاده کرد و حتی کولاکوویچ هم نتوانست از استعدادها به خوبی استفاده کند. میتوانیم دوباره به ۵-۶ سال گذشته و زمان اوج والیبال برگردیم به شرطی که استعدادها به خوبی مدیریت شوند.
وی در پایان درباره شروع لیگ با ۱۴ تیم نیز گفت: تعداد بالای تیمها کیفیت لیگ را کاهش میدهد. والیبال ما ظرفیت ۱۴ تیم را ندارد. بسیار سخت است بخواهیم از ۲۸ لیبرو و یا ۲۸ پاسور برای بازیها استفاده کنیم. با توجه به رفتن تعداد زیادی از بازیکنان به خارج این مشکل نیز بیشتر خواهد شد و کار والیبال سخت تر خواهد شد.
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