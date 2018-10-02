فعالیت ۳ مرکز معاینه فنی خودرو در استان/ دریافت ۹ درخواست فعالیت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاظمی عصر سه شنبه در حاشیه نشست کارگروه معاینه فنی، افزود: ۹ درخواست ایجاد مراکز معاینه فنی از شهرستان های بویراحمد، باشت و شهرستان کهگیلویه داشتیم و تشخیص کارگروه بر این شد که کار کارشناسی شده بر روی تقاضاها انجام شود و نتیجه در جلسه بعدی مطرح شود.

کاظمی با اشاره به در نظر گرفتن واحدهای فعلی فعال معاینه فنی در استان، گفت: باید به نحوی عمل شود که ضربه ای به وضعیت فعالیت سایر واحد ها زده نشود و از طرفی نیازمندی های استان نیز پوشش داده شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری، تصریح کرد: با تشکیل کمیته کارشناسی، وضعیت درخواست های ایجاد مراکز معاینه فنی، درآمد و پشتوانه مالی، مدارک بازتحصیلی، مکان یابی و شاخص ها برای صدور مجوز فعالیت بررسی خواهد شد.

کاظمی با تاکید بر اینکه در حوزه مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین مرکز معاینه فنی دشتروم فعالیت دارد، اظهار کرد: در این حوزه ۹۰۰ خودروی سنگین داریم و این در حالی است که بنا بر گفته های متولیان واحد، این مرکز در وضعیت راکد قرار دارد و درخواستی مبنی بر ایجاد معاینه فنی برای خودروهای سبک ارائه شده است.

کاظمی با بیان اینکه دریافت معاینه فنی برای خودروها اجباری است، اظهار داشت: باید این مهم به شکل مطلوبی در استان پوشش داده شود و ظرفیت سازی در حوزه مراکز معاینه فنی نیز بر اساس نیاز سنجی ها و شاخص ها انجام خواهد شد.