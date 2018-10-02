استقلال به سختی از سد نفت گذشت/ صعود شاگردان شفر به مرحله بعد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار عقب افتاده مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه روز سه شنبه بین تیم های نفت مسجدسلیمان و استقلال در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر آبی های تهران به پایان رسید. روح الله باقری(۹۶) برای استقلال گل زد.

شاگردان وینفرد شفر که روزهای پراسترسی را سپری می کنند و به خاطر عملکردشان از سوی هواداران مورد انتقاد قرار می گیرند، به امید رسیدن به پیروزی گام در این دیدار گذاشتند اما عملکرد خوب شاگردان مرزبان به آنها اجازه نداد به یک برد آسان دست پیدا کنند.

جدال نفت و استقلال در طول ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان رسید تا کار به وقت های اضافه کشیده بود. دو تیم در طول بازی نمایش خوب و قابل قبولی داشتند و صاحب موقعیت هایی هم شدند اما نتوانستد در نود دقیقه به گل برسند.

با این حال در همان دقایق ابتدایی نیمه اول وقت های اضافه حرکت خوب وریا غفوری درون محوطه جریمه حریف توپ را مقابل پای روح الله باقری قرار داد تا این بازیکن با ضربه ای آرام از آشفتگی خط دفاعی نفت مسجدسلیمان استفاده کند و تنها گل بازی را به ثمر برساند.

در وقت دوم اضافه وریا غفوری به خاطر دریافت کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد تا استقلالی ها 9 دقیقه باقی مانده را با یک بازیکن کمتر ادامه دهند.