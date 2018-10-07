محمدنیما مظاهری کارگردان «مواچیله در هیچ جا» که در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: کانسپت اصلی «مواچیله در هیچ جا» جهان‌های موازی است و همچنین ادای دینی به حسین پناهی نیز به حساب می‌آید. به گواه یک سری از اشعاری که زنده یاد پناهی سال‌ها قبل سروده است و در نمایش نیز راجع به آنها صحبت می‌شود، می‌توان فهمید که او سال‌ها قبل از اینکه فرضیه جهان‌های موازی به اندازه امروز مورد توجه قرار گیرد به این موضوع پرداخته بوده است.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: نمایش از یک سری از اتفاقات روزمره شروع می‌شود و کم‌کم به یک آرامشگاه روانی می‌رسد و در طول داستان، قصه آدم‌های این آرامشگاه را می‌بینیم. در نهایت متوجه می‌شویم افرادی که در این مکان حضور دارند حالشان بهتر از آدم‌های بیرون است. در این آرامشگاه پزشکی حضور دارد که شرایطی را فراهم کرده است تا این افراد در این مکان با اختلال‌هایشان به خوبی زندگی کنند. در طول نمایش ادای دینی شده است به حسین پناهی و در واقع ما به نوعی این هنرمند را بازسازی کرده‌ایم و حتی گریم و جنس بازی بازیگری که نقش او را ایفا می‌کند بسیار شبیه به خود پناهی است.

مظاهری متذکر شد: در این اثر نمایشی برخی از صحنه‌ها به صورت همزمان روی صحنه و در ویدئو پروجکشن پخش می‌شوند و بازیگران به تصاویری که پخش می‌شود سینک هستند. معتقدم که جهان‌های موازی در عالم خواب البته هم خواب طبیعی و هم خواب مصنوعی و غیرعادی نمود می‌یابد و به همین دلیل در این نمایش نیز این فرضیه را از طریق خواب به تصویر کشیدم.

وی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: تا امروز استقبال از نمایش مطلوب نبوده اما زیاد هم ناامیدکننده نیست و در برخی از اجراها شاهد استقبال خوب مخاطبان و بازخوردهای راضی‌کننده‌ای بوده‌ایم.

مهسا اصغری، کاوه دوستی، حمید رشید، شایسته سجادی، شیما صفری، مرصاد فیضی، فوژان فروتن، معین کرمی، نوید نصرتی، محمدنیما مظاهری در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

«مواچیله در هیچ جا» تا آخر مهرماه هرشب ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.