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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۸

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا:

مسئولان زیرساخت‌های شهری برای استفاده از دوچرخه را فراهم کنند

مسئولان زیرساخت‌های شهری برای استفاده از دوچرخه را فراهم کنند

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا گفت: مسوولان باید زیر ساخت های شهری را برای استفاده بیشتر از دوچرخه را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مومنی در همایش دوچرخه سواری پلیس یاران نوجوان افزود: امسال این همایش برای پلیس یاران نوجوان برگزار شد.

وی ادامه داد: برخورد با احترام و کمال ادب با صحبت با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن حین رانندگی و نبستن کمربند ایمنی جزو وظایف همیاران پلیس است.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا تاکید کرد: علاوه بر ۳ وظیفه همیاران پلیس، برخورد با احترام و کمال ادب با سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت حقوق عابران پیاده جزو وظایف پلیس یاران نوجوان است.

وی گفت: هدف از رقابت امروز فرهنگسازی برای استفاده از دوچرخه است که قطعا در کاهش ترافیک و آلودگی هوا و تصادفات منجر به فوت و جرح موثر خواهد بود.

سردار مومنی افزود: مسئولان باید زیر ساخت های شهری را برای استفاده بیشتر از دوچرخه فراهم کنند لازم را فراهم کنند.
 

کد مطلب 4423132

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