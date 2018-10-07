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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۵

ثبت زادآوری مار جعفری در منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگ خور لامرد

ثبت زادآوری مار جعفری در منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگ خور لامرد

شیراز- کارشناسان اداره محیط زیست لامرد موفق به ثبت تصاویری از زادآوری مار جعفری در منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگ خور لامرد در فارس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مار جعفری با نام علمی Echis carinatus در رده خزندگان و زیر راسته مارها و خانواده افعی ها طبقه بندی می شود ماری به نسبت کوچک هست و طول ان ۳۵ تا ۹۰ سانتی متر می رسد و مردمک چشم او مانند افعی ها عمودی است.

مار جعفری به واسطه ویژگی بارز آن یعنی شکل صلیب روی سر به راحتی قابل شناسایی است.  حرکت مار جعفری ترکیبی از حرکت از پهلو و زیگزاگ است. ابتدا سر را پرتاب می کند و سپس بدن را از همان قسمت می کشد. طعمه های این مار عقرب، جوندگان کوچک، رتیل و سایر حشرات محسوب می شود .این مار تخم بچه زا بوده و پس از یک هفته از بدو تولد با نخستین پوست اندازی قادر به گزش و دارای سمی با غلظت بالا و کشنده  است.

کد مطلب 4423722

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