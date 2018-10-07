۲ کودک در رفسنجان براثر مسمومیت با متادون جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید مسعود پور عصر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته جهانی کودک، اظهار داشت: بیشترین مسمومیتی که تاکنون در کودکان زیر پنج در رفسنجان منجر به آسیب و یا مرگ شده مسمومیت با متادون بوده است.

وی بیان داشت: مسمومیتها یکی از آسیب های جدی و منجر به مرگ در کودکان بوده که کاملا قابل پیشگیری هستند و والدین باید دارو، قرص، مواد شیمیایی و شوینده را دور از دسترس کودکان قرار دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون دو کودک زیر پنج سال در رفسنجان بر اثر مسمومیت با متادون جان خود را از دست داده اند، تصریح کرد: از والدین تقاضا داریم این دارو را در شیشه هایی که قفل کودک دارند نگهداری کرده و در شیشه های نوشابه و یا شیشه های شربت استامینوفن و امثال اینها نگهداری نکنند.

مدیرگروه اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ادامه داد: سال گذشته نیز ۴۰ مورد مسمومیت داشتیم که از این ۴۰ مورد یک مورد منجر به مرگ شد.

مسعود پور ابراز داشت: مواد شوینده نیز از مواردی است که کودکان می توانند توسط آنها مسموم شوند لذا از والدین درخواست داریم مواد شوینده را در دسترس کودکان قرار ندهند.

وی در ادامه با توصیه عدم استفاده از راه روئک برای شیرخواران عنوان داشت: وقتی بچه را در داخل راه روئک قرار می دهیم می تواند خود را به وسایل خطرناک برساند همچنین خطر سقوط از راه روئک و افتادن از پله ها برای شیرخواران بسیار زیاد است. استفاده از راه روئک برای شیرخوار وابستگی می آورد و رشد حرکتی وی را به تأخیر می اندازد.

مدیرگروه اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: بیشترین حوادثی که در کشور و رفسنجان منجر به آسیب و یا مرگ کودکان شده حوادث ترافیکی است و بسیاری از جراحات کودکان در تصادفات مانند ایستادن کودک روی صندلی، بیرون بردن سر از سقف و شیشه ماشین، قرارگرفتن بین دو صندلی جلو با مراقبت و پیگیری والدین قابل پیشگیری است.

مسعودپور ادامه داد: سال گذشته ۱۱ مورد مرگ کودک زیر پنج سال داشتیم که از این تعداد هفت مورد بر اثر حوادث ترافیکی رخ داده است.

این متخصص اطفال همچنین یکی از علتهای مرگ شیرخواران را مرگ در داخل گهواره عنوان و توصیه کرد: برای جابجایی و حمل نوزادان تا وزن ۹ کیلوگرم در ماشین باید از صندلی مخصوص کودک در عقب ماشین استفاده کرد. همچنین هرگز در ماشین شیر یا غذا به شیرخوار ندهید و برای کودکان زیر پنج سال همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان افزود: همیشه کودک و شیرخوار را به پشت بخوابانید نه به پهلو، دود سیگار و استفاده از پستانک شیرخشک در گهواره علت مرگ بیشتر را بروز می دهد.