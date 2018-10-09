اکبر کشت پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی حکم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری محمدیه متخلف شکار و صید در شهرستان البرز که اقدام به شروع به شکار با سلاح شکاری متعلق به دیگری کرده بود به مجازات جایگزین حبس محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز تشریح کرد: در اجرای حکم جالب صادر شده از سوی قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه محمدیه متخلف دستگیر شده که به جرم شروع به شکار با سلاح شکاری متعلق به دیگری در شهرستان البرز و بخش محمدیه محکوم به مجازات جایگزین حبس و کار خدماتی رایگان در محیط زیست شده بود اقدام به پاکسازی زباله های اطراف محل تخلف خود کرد.

کشت پرور گفت: این امر با نظارت کارشناسان محیط زیست صورت گرفت و زباله های جمع آوری شده به محل های مجاز مدیریت پسماند استان منتقل شد.