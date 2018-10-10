۱۱۰۰ زنجانی عضو پلیس افتخاری هستند

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه امنیت مؤلفه مهم در زندگی است، گفت: در راستای تحقق این امر مهم مردم هم باید با پلیس همکاری لازم را داشته باشند.

وی به پلیس افتخاری در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در استان بیش از هزار و ۱۰۰ عضو پلیس افتخاری هستند و این تعداد شرایط لازم را داشته و جذب پلیس افتخاری شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: بیش از ۶۰ درصد از پلیس افتخاری بانوان و ۴۰ درصد آقایان هستند و خوشبختانه در استان زنجان استقبال مردم زنجان از پلیس افتخاری بسیار خوب بوده و این امر نشان می‌دهد که آنها به ارتقای امنیت جامعه بسیار حساس هستند.

آزادی تأکید کرد: برقراری امنیت در جامعه حق مردم است و برای رسیدن به این هدف مهم باید مردم با پلیس همکاری تنگاتنگی ایجاد کنند.

فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: افرادی که بالای ۱۸ سال سن داشته و از مدرک تحصیلی دیپلم به بالا برخوردارند می‌توانند به‌عنوان پلیس افتخاری جذب ناجا شوند و پلیس را در حفظ نظم و امنیت جامعه و موفقیت در مأموریت ها همراهی کنند.

آزادی تصریح کرد: کسانی که به‌صورت پلیس افتخاری جذب نیروی انتظامی می‌شوند از لباس مشخص، کارت شناسایی و بیمه درمانی برخوردار خواهند شد و در انجام مأموریت ها به‌عنوان ضابط امور امنیتی و انتظامی محسوب می‌شوندو اگر پلیس افتخاری انضباط را رعایت نکند و یا صلاحیتی را که داشته از دست بدهد از مجموعه پلیس حذف خواهد شد.

وی افزود: پلیس‌های افتخاری در رشته‌های مختلف ازجمله "آگاهی، اطلاعات و امنیت، مبارزه با مواد مخدر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، پلیس‌راه، راهنمایی و رانندگی و معاونت اجتماعی" فعالیت می کنند.