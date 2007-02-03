



"لبخند". لس آنجلس، آمریکا. به مهمانان سیزدهمین دوره جوایز انجمن بازیگران آمریکا یادآوری می‌شود حین پخش برنامه تلویزیونی لبخند بزنند. ماریو آنزونی ـ رویترز







"عاشورا". استانبول، ترکیه. در روز شهادت امام حسین (ع)، زنان شیعه عزاداری می‌کنند.

رویترز ـ فاتح ساریباش





"منطقه بی‌طرف". داووس، سوئیس. در جریان گردهمایی اقتصاد جهانی، پرچم سوئیس با نور روی هتل بلودر افتاده است. جوئل ساگت ـ خبرگزاری فرانسه







"دوش مقدس". کوالالامپور، مالزی. یک هندو پیش از زیارت معبد مقدس "باتو کیوز" دوش می‌گیرد.

بازوکی محمد ـ رویترز







"جشنواره آتشین". شمال اسکاتلند. در جشنواره ی موسوم به "آپ هلی آ"، یک وایکینگ تبر به دست ایستاده است.

دیوید مویر ـ رویترز







"وداع با چشمان اشکبار". باراگادیرو، رومانی. پیش از اعزام 395 سرباز رومانیایی به عراق، یک دختر کوچک در آغوش پدر گریه می‌کند. وادیم گیردا ـ اسوشیتدپرس







"خوشامدگویی به بهار". زوبیتا، اسپانیا. شرکت‌کنندگان در یک مراسم سنتی پس از پشت سر گذاشتن یک زمستان سرد به بهار خوشامد می‌گویند. سوزانا ورا ـ رویترز







"باران اسکناس". کایزرسلاترن، آلمان. به دنبال برگزاری مسابقه‌ای رادیویی به نام "با 100 هزار یورو چه می‌کنید؟"،

مردم برای تصاحب اسکناس هجوم آورده اند. مارتین اوزر ـ خبرگزاری فرانسه