"لبخند". لس آنجلس، آمریکا. به مهمانان سیزدهمین دوره جوایز انجمن بازیگران آمریکا یادآوری میشود حین پخش برنامه تلویزیونی لبخند بزنند. ماریو آنزونی ـ رویترز
"عاشورا". استانبول، ترکیه. در روز شهادت امام حسین (ع)، زنان شیعه عزاداری میکنند.
رویترز ـ فاتح ساریباش
"منطقه بیطرف". داووس، سوئیس. در جریان گردهمایی اقتصاد جهانی، پرچم سوئیس با نور روی هتل بلودر افتاده است. جوئل ساگت ـ خبرگزاری فرانسه
"دوش مقدس". کوالالامپور، مالزی. یک هندو پیش از زیارت معبد مقدس "باتو کیوز" دوش میگیرد.
بازوکی محمد ـ رویترز
"جشنواره آتشین". شمال اسکاتلند. در جشنواره ی موسوم به "آپ هلی آ"، یک وایکینگ تبر به دست ایستاده است.
دیوید مویر ـ رویترز
"وداع با چشمان اشکبار". باراگادیرو، رومانی. پیش از اعزام 395 سرباز رومانیایی به عراق، یک دختر کوچک در آغوش پدر گریه میکند. وادیم گیردا ـ اسوشیتدپرس
"خوشامدگویی به بهار". زوبیتا، اسپانیا. شرکتکنندگان در یک مراسم سنتی پس از پشت سر گذاشتن یک زمستان سرد به بهار خوشامد میگویند. سوزانا ورا ـ رویترز
"باران اسکناس". کایزرسلاترن، آلمان. به دنبال برگزاری مسابقهای رادیویی به نام "با 100 هزار یورو چه میکنید؟"،
مردم برای تصاحب اسکناس هجوم آورده اند. مارتین اوزر ـ خبرگزاری فرانسه
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