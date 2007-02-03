  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰

هفته‌ای که گذشت از نگاه دوربین

هفته‌ای که گذشت از نگاه دوربین

عزاداری در روز عاشورا، دوش مقدس، باران اسکناس در آلمان و ...



"لبخند". لس آنجلس، آمریکا. به مهمانان سیزدهمین دوره جوایز انجمن بازیگران آمریکا یادآوری می‌شود حین پخش برنامه تلویزیونی لبخند بزنند. ماریو آنزونی ـ رویترز



"عاشورا". استانبول، ترکیه. در روز شهادت امام حسین (ع)، زنان شیعه عزاداری می‌کنند.
رویترز ـ فاتح ساریباش

"منطقه بی‌طرف". داووس، سوئیس. در جریان گردهمایی اقتصاد جهانی، پرچم سوئیس با نور روی هتل بلودر افتاده است. جوئل ساگت ـ خبرگزاری فرانسه



"دوش مقدس". کوالالامپور، مالزی. یک هندو پیش از زیارت معبد مقدس "باتو کیوز" دوش می‌گیرد.
بازوکی محمد ـ رویترز



"جشنواره آتشین". شمال اسکاتلند. در جشنواره ی موسوم به "آپ هلی آ"، یک وایکینگ تبر به دست ایستاده است.
 دیوید مویر ـ رویترز



"وداع با چشمان اشکبار". باراگادیرو، رومانی. پیش از اعزام 395 سرباز رومانیایی به عراق، یک دختر کوچک در آغوش پدر گریه می‌کند. وادیم گیردا ـ اسوشیتدپرس



"خوشامدگویی به بهار". زوبیتا، اسپانیا. شرکت‌کنندگان در یک مراسم سنتی پس از پشت سر گذاشتن یک زمستان سرد به بهار خوشامد می‌گویند. سوزانا ورا ـ رویترز



"باران اسکناس". کایزرسلاترن، آلمان. به دنبال برگزاری مسابقه‌ای رادیویی به نام "با 100 هزار یورو چه می‌کنید؟"،
مردم برای تصاحب اسکناس هجوم آورده اند. مارتین اوزر ـ خبرگزاری فرانسه

کد مطلب 442618

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار