نیروی انتظامی ملارداز ظرفیت پلیس محله در این شهرستان بهره مند شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی صبح چهارشنبه با حضور در مراسم صبحگاه نیروی انتظامی شهرستان ملارد با درود به شهدا و مخصوصا شهدای نیروی انتظامی ضمن تبریک به مناسبت هفته ناجا طی سخنانی اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی حفظ امنیت بوده است و طی این ۴۰ سال که همه سعی دشمن بر این بوده است که امنتیت ما را دچار خدشه کند همه ارگان ها مثل نیروی انتظامی، سپاه پر اقتدار، سربازان گم نام امام زمام و ارتش جمهوری اسلامی ایران همه در کنار هم قرار گرفتند تا این امنیت به خوبی پاسداری شود.

توکلی کجانی در ادامه افزود: در ناجا اقدامات خوبی انجام شده و نگاه نیروی انتظامی تغییر کرد و در سال ۷۰ یک نهاد نوپا و به روز تشکیل شد و روز به روز هم رشد و پیشرفت بیشتری پیدا کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط جدید و تشکیل پلیس های تخصصی این جرایم در برخی نقاط کشور کاهش یافته است گفت: پلیس و نیروی انتظامی در همه موارد و عرصه ها ورود کرده و مشغول به ارائه خدمات است و با همدلی و و همراهی همیشه مسائل مرتفع شده است و اگر مسائل امنیتی حل نشوند مشکلات اقتصادی فرهنگی اجتماعی شکل خواهند گرفت و در همین راستا در ناجا با تشکیل معاونت اجتماعی و کارهای به انجام رسیده اتفاقات خوبی رخ داده است.

سرپرست فرمانداری ملارد گفت: امنیت باید کنار همدلی با مردم اتفاق بیافتد و اگر پلیس های افتخاری در محلات تشکیل شوند و پلیس بر عملکرد این پلیس های افتخاری نظارت داشته باشد یقیتنا در حوزه امنیت اجتماعی بهتر نقش ایفا می شود و دیدیم که در سال گذشته مشکلات برق ملارد را بسیاری از نیروهای انتظامی به مدیریت شهری کمک کردند.