۳ محور فرعی استان گیلان همچنان مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور پیش ازظهر چهارشنبه با اشاره به وضعیت محورهای استان گیلان اظهار کرد: در حال حاضر بنابر اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راه گیلان ترافیک در محورهای استان آرام و روان است.

محمدپور با بیان اینکه در شریان‌های اصلی استان گیلان شاهد گره ترافیکی و مشکل خاصی نیستیم، افزود: نیروهای پلیس راه گیلان در تمام محورهای استان مستقر و خدمات لازم را به رانندگان ارائه می دهند.

وی به انسداد محورهای فرعی مهم این استان اشاره کرد و گفت: همانند چند روز گذشته محورهای فرعی مهم همانند پونل- خلخال، فومن به قلعه رودخان و همچنین مسیر املش به اطاقور که براثر سیل پل‌های ارتباطی تخریب شده بود همچنان مسدود است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه برای تردد، مردم و رانندگان در این محورها از مسیرهای موقت تعیین شده استفاده کنند، خاطرنشان کرد: تلاش ها برای بازگشایی محورها ادامه دارد.

سرهنگ محمدپور با اشاره به حوادث رانندگی در محورهای اصلی و فرعی استان طی ۲۴ ساعت گذشته، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته دو مورد حادثه رانندگی منجر به فوت داشته ایم که حادثه نخست در محور فرعی و در محدوده پلیس راه رشت به انزلی اتفاق افتاد که براثر برخورد یک موتورسیکلت سوار با یکدستگاه پراید راکب موتور براثر شدت جراحات وارده فوت کرد.

وی ادامه داد: حادثه بعدی در محور چابکسر اتفاق افتاد که یکدستگاه خودرو با عابر پیاده برخورد که متاسفانه عابر پیاده جان خود را از دست داد.