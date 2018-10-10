به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آمریکا استقرار سیستم های موشکی Aegis Ashore از جمله سیستم های پرتاب عمودی MK-۴۱ را که برای شلیک موشک های کرزو میان برد در اروپا استفاده می شود، در کشورهای لهستان و رومانی آغاز کرده است.

بر اساس این اعلام، استقرار این سیستم های موشکی از ماه ژوئن آغاز شده اند.

ولادیمیر ارماکوف رئیس بخش کنترل سلاح و منع اشاعه وزارت خارجه روسیه در این ارتباط گفت: استقرار سیستم های پرتاب MK-۴۱ در رومانی و لهستان نقض «پیمان سلاح های هسته ای میان برد» موسوم به (INF) است.

موضوع استقرار سیستم های موشکی آمریکا در کشورهای اروپایی شرقی از زمان ریاست جمهوری جرج بوش مطرح بود اما در آن زمان بنا به دلایلی از جمله بحث مالی به تعویق افتاد. در آن زمان آمریکا مدعی بود که این سیستم ها برای مقابله با موشک های ایران و کره شمالی در اروپای شرقی مستقر می شوند اما روسیه اعتقاد داشت که هدف از استقرار این موشک ها کنترل مسکو است.