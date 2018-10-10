زنی منفورتر از «هیلی» نزد اعراب و مسلمانان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به استعفای نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از وی به نقل از لیدر دیپلماسی کفش نژادپرستانه آمریکایی حامی جنایات اسرائیل و جنگ افروزی ضد ایران، سوریه و حماس یاد کرده، آورده است: در دنیا زنی منفورتر از نیکی هیلی نزد اعراب و مسلمان به خاطر حمایتش از اسرائیل که روز سه شنبه از سمت خود به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفا کرد، نیست.

این رسانه می نویسد: این زن که والدینش از هندی های مهاجر هستند؛ اوج پستی، نژادپرستی و افراط گری بود و حامی همه سیاست های ترامپ در بر طبل جنگ کوبیدن جنگ ضد ایران و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی و به رسمیت شناختن آن به عنوان پایتخت عبری و جنگ سوریه و حفظ نیروهای آمریکایی در سوریه بود.

رای الیوم نوشت: گواه این نیز آنچه وی در نشست لابی یهودی در آمریکا در آوریل گذشته است که گفت: من کفش پاشنه بلند را به خاطر مد نمی پوشم بلکه برای این است که هر فردی که از اسرائیل انتقاد کرد با آن بر سرش بکوبم.

این رسانه در ادامه می افزاید: ما علت واقعی استعفای ناگهانی هیلی را نمی د انیم اما آنچه می دانیم این است که اندک افرادی در سازمان ملل از رفتنش متاسف خواهند شد که آن اعضای هیات اسرائیلی در این سازمان بین المللی هستند.

رای الیوم می نویسد: بعید نیست که هیلی به خاطر اختلاف با پمپئو وزیر خارجه کنونی مشابه اختلافی که با رکس تیلرسون وزیر خارجه قبلی داشت، استفعا کرده باشد یا شاید آماده شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده که دو سال دیگر برگزار می شود با تکیه بر دیدگاه نژادپرستانه ضد مهاجران و حمایت لابی یهودی و جرد کوشنر داماد ترامپ که وی همسرس ایوانکا ترامپ روابط دوستانه قوی با هیلی دارند، می شود.

این رسانه نوشت: استعفای هیلی از سمتش به این مفهوم نیست که فردی که جانشینش می شود از وی در بیزاری از اعراب و مسلمانان و حمایت از جنایات اسرائیلی که از اصول سیاست های ترامپ شده است، بهتر خواهد بود. بابت رفتنش متاسف نیستیم و شگفت زده نخواهیم شد؛ اگر بسیاری از نمایندگان در سازمان ملل به خاطر رفتن از مقر سازمان ملل و به نشانه سرور و خوشحالی ظروف سفالی بشکنند به این امید که در سازمان امنیت و ثبات در جهان مورد توجه واقع شود و نه اینکه بر طبل جنگ کوبیده شود و از سیاست های نژادپرستانه حمایت شود.