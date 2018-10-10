۱۷ نفر در یک درگیری در نیجریه کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اثر درگیری میان افراد مسلح و مردم ایالت «کوگی» در این کشور ۱۷ نفر کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، افراد مسلح خانه‌ های منطقه «باسا» در این ایالت را به آتش کشیده و به سوی مردم نیز تیراندازی کرده‌ اند. به دنبال این حمله میان طرفین درگیری روی داده است.

گفتنی است منطقه کمربند میانی نیجریه همواره شاهد درگیری میان کشاورزان و دامداران است.

فولانی‌ها که برای چرای دام خود به جنوب کشور کوچ می کنند می گویند که کشاورزان به آنان حمله کرده و حیواناتشان را می دُزدند.