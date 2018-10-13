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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۸:۳۲

استاندار مازندران:

پرداخت کمک‌های بلاعوض به سیلزدگان در روزهای آینده آغاز می شود

پرداخت کمک‌های بلاعوض به سیلزدگان در روزهای آینده آغاز می شود

ساری - استاندار مازندران گفت: با تخصیص اعتبارات مصوب در روزهای آینده پرداخت کمک‌های بلاعوض به سیلزدگان استان آغاز می شود.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخصیص اعتبار و تنخواه ۳۰ میلیاردی برای جبران خسارت ناشی از سیل با بیان اینکه از این رقم اطلاع ندارم و در رسانه ها به آن پرداخت شده است گفت: هنوز کاغذی مبنی بر تخصیص اعتبار هزینه های جاری برای جبران خسارات ناشی از سیل رد و بدل نشده است.

وی در عین حال با اشاره به خسارت ۷۰۰ میلیارد تومانی ناشی از سیلاب اخیر اظهار داشت: آقای نوبخت معاون رئیس جمهور از مناطق سیل زده بازدید کرد و طی تماسی صورت گرفته عنوان کرد موارد و خواسته ها مصوب شده و اعتبار خوبی نیز در نظر گرفته شده است.

اسلامی یادآور شد: انشاالله با تخصیص اعتباری که از سوی دولت درنظر گرفته می شود از روزهای آینده پرداخت کمک های بلاعوض و تسهیلات به سیلزدگان شروع خواهد شد.

استاندار مازندران با عنوان اینکه بازگشایی مسیرهای مسدود شده براثر سیلاب در مناطق غربی استان صورت گرفته است گفت: همچنین دیروز جمعه، آب آخرین روستایی که شبکه آبرسانی آن قطع بود، نیز در تنکابن وصل شد.

وی درباره پل تخریب شده نوشهر نیز گفت: یک دهنه پل محور کمربندی مرمت شد و از امروز شنبه این پل به زیر بار ترافیک می رود و ترافیک درون شهری نیز کاسته خواهد شد.

کد مطلب 4428214

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