آمادگی اسکان اضطراری زائران در مرز مهران/استقرار ۵ تیم عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به ایام اربعین همه ادارات استان ایلام برای خدمات رسانی به زائران بسیج شده اند به طوری که بیشتر دستگاه های خدمات رسانی و کمیته های مرتبط با اربعین از بیست مهرماه در نقطه صفری مرزی مهران و مکان های مشخص شده در مسیرهای مواصلاتی استان برای خدمات دهی به زائران در حال استقرار هستند.

آنچه که تا امروز در جلسات ستاد اربعین و کمیته های مرتبط با اربعین در استان ایلام برگزار شده نشان از هماهنگی کامل بین مسئولان استانی برای مهیا کردن خدمات دهی مناسب نسبت به سال گذشته است.

استقرار ۵ تیم عملیاتی در نقطه صفر مرزی مهران

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: امسال همانند سال های گذشته از سوی ستاد اربعین استان، جمعیت هلال احمر استان به‌عنوان مسئول کمیته امداد و نجات تعیین‌شده و در این راستا کار خدمات‌دهی به زائران حسینی را در حوزه امداد و نجات بر عهده خواهد داشت.

حسین عارفی در گفتگو با مهر بیان داشت: با برنامه ریزی های انجام شده در طول محورهای مواصلاتی استان ۲۴ پایگاه ثابت و سیار هلال احمر در ایام اربعین مستقرخواهند شد.

وی اظهار داشت: ارائه خدمات امداد و نجات به زائران در اربعین از ۲۱ مهر ماه شروع و تا۱۱ آبان ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام بیان داشت: تعداد ۵ تیم عملیاتی و یک تیم به صورت آماده باش در محل پایگاه امداد و نجات صفر مرزی مهران مستقر خواهند شد.

وی افزود: این تیم ها به صورت شبانه روزی در نقطه صفر مرزی مستقر هستند تا در صورت نیاز در مسیر خروج زائران وخدمات‌دهی احتمالی در داخل و خارج از مرز را پوشش خواهند داد.

استقرار تیم توانای خواهران در مرز مهران

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام اظهار داشت: چند تیم موتوری امداد و نجات این جمعیت در پایانه مرزی مهران تا پل زائر برای امدادرسانی مستقر می‌شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به ازدحام جمعیت از پایانه مرزی مهران تا پل زائر، امسال تیم توانای خواهران در محل پایانه صفر مرزی مستقر خواهند شد و خدماتی را به زائران خانم ارائه می دهند، این تیم تا آخر اربعین در پایانه و مرز مهران حضور خواهند داشت.

آمادگی اسکان اضطراری زائرین در مرز مهران

عارفی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌گرفته همزمان با ایام اربعین امسال دو فروند بالگرد این جمعیت به همراه بالگردهایی که در اختیار مرکز فوریت های پزشکی است باهدف تسریع در امدادرسانی کار امداد هوایی را انجام می دهند.

وی گفت: در صورت نیاز به اسکان به خصوص در بازگشت زائران و کمبود اتوبوس یا نامساعد بودن شرایط هوا، جمعیت هلال احمر استان آمادگی کامل برای اسکان زائران را دارد.

وی تصریح کرد: مجموعه آمبولانس ها و امکاناتی که قرار است به کشور عراق اعزام شوند در مراسمی با حضور مسئولان کشوری جمعیت هلال احمر در استان ایلام در هفته آینده بدرقه می شوند.